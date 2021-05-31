Savunma sanayi 10 milyar $ barajını aştı

Savunma sanayisi alanında kendi ihtiyacının yüzde 65'ini karşılar hale gelen Türkiye'nin 2023 hedefi 25 milyarlık ciroya ulaşarak bu alanda bir üst lige çıkmak. Türkiye 2000'li yılların başında savunma sanayisinin yüzde 80'i dışa bağımlıyken, bugünlerde bu rakam yüzde 30'lara kadar geriledi. Geçmişte yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2019 yılında yaklaşık 13 kat büyüyerek 3 milyar dolara ulaştı. 2020 itibarıyla savunma firmalarının tüm savunma ve havacılık satışlarını içeren ve sektörün büyüklüğünü gösteren toplam savunma ve havacılık sektör cirosu 10 milyar 884 milyon dolara ulaştı.2002'de yalnızca 66 savunma projesi ile yaklaşık yüzde 80 dışa bağımlılık oranı varken, geldiğimiz noktada yüzde 65'in üzerinde yerlilik oranı ile proje sayısı da yaklaşık 12 kat artarak 762'e ulaştı. 2002 yılında yaklaşık 5.5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken geldiğimiz noktada yaklaşık 10 katlık bir artış ile 55.8 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldı. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında, bu miktarın 60 milyar doların üzerinde olacağı öngörülüyor.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "SİHA ithal eden Türkiye'den SİHA ihraç eden Türkiye'ye. Yerli ve milli olarak üretilen Bayraktar TB2, ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye ihraç edildi" dedi. Demir, Savunma Sanayi Başkanlığı olarak güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan sistemleri azami oranda yerli ve milli imkanlarla sağlamayı ve onları geleceğe hazırlamayı amaçladıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Bugün geliştirdiğimiz sistemler güvenlik güçlerimizin gücüne güç katarken, dünyada da adından söz ettiren konuma gelmiştir. İnsansız hava araçlarımızla (İHA) bu alanda dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Dünyada kendi savaş gemisini üreten ve idame ettiren 10 ülkeden biri konumundayız. Ürettiğimiz kara araçlarımızı dünyanın dört bir yanına ihraç etmekteyiz. Hava savunma sistemlerimiz devreye girdi ve dünyada az sayıda hava savunma sistemi yapan ülkelerden biri haline geldik."Türkiye'nin savunma sanayisinde, teknoloji ithal eden değil, teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna doğru emin adımlarla yürümeye devam ettiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti: "Bugün yürüttüğümüz proje sayısı 750'yi aşarken, proje hacmimiz 60 milyar doların üzerinde buluyor. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firması içinde 7 Türk firması bulunuyor. Savunma sanayi ihracatımız son 5 yılda yüzde 30 artarken, ithalatımız yaklaşık yüzde 60 oranında düşmüştür. Bu sonuçlar hayal etmenin ve hayallerimiz için çalışmamızın bir karşılığıdır. Her zaman söylediğimiz gibi hayal edeceğiz, hayallerimiz büyük olacak ama hayalperest olmayacağız."Savunma sanayisinde son yıllarda attığı adımlarla tüm dünyanın dikkati çeken Türkiye, insansız hava aracında ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye satış yaptı. Polonya, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 satın aldı. İlk teslimatın 2022'de olacağı açıklandı. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak "4 set, yani tanksavar mühimmatları ile donatılmış 24 adet Bayraktar TB2 satın aldık" dedi. İlk setin bir yıl içinde Polonya ordusuna ulaşacağını açıkladı. "Polonya ordusunu Bayraktar ile güçlendiriyoruz. Kanıtlanmış bir silah, saldırganı caydıran etkili bir silah" övgüsünde bulunan Blaszczak sözleşmenin lojistik ve eğitim paketini de içerdiğini belirterek, "Bu, gerçek bir silah. Avrupa'nın doğusunda, savaşlarda kendini kanıtladı. Aynı şekilde Orta Doğu'da kullanıldı" diye konuştu.Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Son 5 yılık verilere baktığımızda ihracatımız yüzde 30 artarken ithalat yüzde 60 oranında azalmıştır" dedi. Demir, savunma ve havacılık sanayisini geliştirmek üzere hep beraber çalışıldığını belirterek, "Bizlerin ana amacı güvenlik güçlerimizin ihtiyacı olan sistemleri yerli ve milli imkânlarla sağlamak ve ülkemizin güvenliği söz konusu olduğunda ilgili teknolojik altyapıyı ve teknik ihtiyaçları önceden görüp ona göre gündeme taşımak" dedi.Türk savunma sanayisi Hisar A+ sistem teslimatlarını sürdürüyor, proje kapsamında 3 Hisar A+ Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi tek başına zorlu arazi koşullarında görev yapma yeteneğiyle envantere girecek. Üretim hattı kalifikasyon sürecinin tamamlanması ve son olarak harp başlıklı kabul atışı ile Hisar-A+ sistemleri seri üretim aşaması için hazır hale geldi. Türkiye, Hisar projeleri ile radarı, komuta kontrol sistemi, atış kontrol sistemi, haberleşme sistemi, veri bağı, füzesi, arayıcı başlığı ve tüm bileşenleri ile dışarıdan yardım almadan özgün entegre hava savunma sistemini geliştirebilen birkaç ülkeden biri oldu.