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Haberler Ekonomi Haberleri Dolar kaç TL, ne kadar? 3 Haziran Dolar/TL - Euro/TL kuru canlı alış ve satış fiyatları
Giriş Tarihi: 3.6.2021 00:40 Son Güncelleme: 3.6.2021 00:41

kaç TL, ? 3 Haziran Dolar/TL - Euro/TL kuru canlı alış ve satış fiyatları

Dolar kaç TL, ne kadar? 3 Haziran Dolar/TL - Euro/TL kuru canlı alış ve satış fiyatları

Yurt ve dünyada meydana gelen gelişmeler sonucunda kur bazında dalgalanmalar gösteren döviz ( - Euro) fiyatları merak konusu oluyor. Yurtdışı menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacak olanlar, yatırım amaçlayanlar ve yurt dışına çıkış yapacaklar döviz bürolarına uğramadan önce , ? şeklinde araştırmalar yaparak güncel dolar kuru hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. 3 Haziran Dolar/TL - Euro/TL kuru canlı alış ve satış fiyatları ve tüm detaylar.

"Dolar kaç TL?" sorusu alım yapmayı düşünen yatırımcılar, yabancı menşeli e-ticaret sitelerinde alışveriş yapacaklar ve yurt dışına gidecekler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Döviz bürolarına gitmeden önce güncel dolar - Euro alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Dolar kaç TL, ne kadar? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

DOLAR KAÇ TL, NE KADAR? CANLI DOLAR - EURO FİYATLARI

3 Haziran 2021 canlı Dolar/TL - Euro/TL kuru canlı alış ve satış fiyatları ve diğer detaylar şöyle;


DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL kuru fiyatları 3 Haziran 2021 Perşembe saat 00:40 itibariyle şöyle;
  • ALIŞ: 8.58 TL
  • SATIŞ: 8.60 TL

Aşağıda yer alan canlı dolar alış satış grafiğinden anlık dolar/TL alış satış fiyatlarını takip edebilirsiniz.

EURO KAÇ TL?

Euro/TL kuru fiyatları 3 Haziran 2021 Perşembe saat 00:40 itibariyle şöyle;
  • ALIŞ: 10.48 TL
  • SATIŞ: 10.52 TL

Aşağıda yer alan canlı euro alış satış grafiğinden anlık euro/TL alış satış fiyatlarını takip edebilirsiniz.


ALTIN FİYATLARI KAÇ TL?

Altın fiyatları 3 Haziran 2021 Perşembe saat 00:40 itibariyle şöyle;
  • Gram: 527.254 TL
  • Çeyrek: 870 TL
  • Yarım: Bin 740 TL
  • Tam: 3.430 TL
  • Cumhuriyet: 3 bin 535 TL
  • 22 Ayar Bilezik: 506.49 TL

Aşağıda yer alan canlı altın alış satış grafiğinden anlık gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik alış satış fiyatlarını takip edebilirsiniz.

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Dolar kaç TL, ne kadar? 3 Haziran Dolar/TL - Euro/TL kuru canlı alış ve satış fiyatları
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