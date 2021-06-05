İstanbul Çamlıca Kulesi'nden sonra sıra Ankara'da: Tarih verildi

TBMM KİT Komisyonu, PTT'nin hesaplarını inceledi. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Ankara'ya da Çamlıca Kulesi benzeri sembol bir yayın kulesi yapılacağını açıkladı. Ankara Kulesi için bu yıl Dikmen Çaltepe mevkiinde bir yer tahsis edildiğini belirten Gülten, "Önümüzdeki yıl, 2022 yılı içerisinde de yapımına başlanacak" dedi.
Bu tarz kulelerin şehirlerin siluetini değiştirdiğinin altını çizen Gülten, "Bu tarz radyo kulelerimizin tamamı, şehirlerin, siluetine etki eden büyük yatırımlar olduğu için Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılıyor ve bize devrediliyor, PTT olarak bizim işletmemize devrediliyor " dedi.
81 İLE YAYIN KULESİ
Kule Verici Tesisleri İşletmesi ve Teknoloji A.Ş Genel Müdürü Ahmet Selami Öğüt, her ile bir sembol kule yapmanın zor olduğunu belirterek, " Bizim şu andaki asıl teknik olarak derdimiz Türkiye'deki elektromanyetik alan kirliliğini hızlıca çözmek, şehir siluetlerine bir manada katkı sağlamak, enerji verimliliğini artırmak.. Dolayısıyla, her şehrimizde tabii ki sembol kule olmayacak ama en azından haberleşme adına hızlıca kuleleri de hayata geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
HAVA, KARA VE DENİZDE TÜRKİYE KART
PTT Genel Müdürü Gülten, Türkiye Kart projesi kapsamında ülke genelinde tüm hava, deniz ve kara yolu ulaşım araçlarında kullanılabilecek bir ulusal e-ödeme kart sisteminin geliştirdiklerini, bununla tek kartla ulaşım, para transferi, alışveriş ve bazı ihtiyaçların karşılanması amaçlandığını, altyapının tamamlandığını ve Merkez Bankası nezdinde izin beklediklerini bildirdi.
Gülten, Türkiye Kart'ın kullanımı konusunda Konya Büyükşehir Belediyesi ile anlaşma sağlandığı, 11 büyükşehir belediyesi ise anlaşma aşamasında olunduğunu ifade etti.
YERLİ E-POSTA
Gülten, PTTBank yazılımının tüm vatandaşların kullanacağı şekilde yaygınlaştırılmak istediklerini belirterek, "Milli e-posta yazılımı olan ulusal elektronik posta projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.