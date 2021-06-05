İstanbul Çamlıca Kulesi'nden sonra sıra Ankara'da: Tarih verildi

HAVA, KARA VE DENİZDE TÜRKİYE KART

PTT Genel Müdürü Gülten, Türkiye Kart projesi kapsamında ülke genelinde tüm hava, deniz ve kara yolu ulaşım araçlarında kullanılabilecek bir ulusal e-ödeme kart sisteminin geliştirdiklerini, bununla tek kartla ulaşım, para transferi, alışveriş ve bazı ihtiyaçların karşılanması amaçlandığını, altyapının tamamlandığını ve Merkez Bankası nezdinde izin beklediklerini bildirdi.

Gülten, Türkiye Kart'ın kullanımı konusunda Konya Büyükşehir Belediyesi ile anlaşma sağlandığı, 11 büyükşehir belediyesi ise anlaşma aşamasında olunduğunu ifade etti.