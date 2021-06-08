Nakdi ücret desteği Haziran ayı ödeme tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması ile duyuruldu. Ücretsiz izin parası olarak da bilinen bu ödenek her ay bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Haziran ayının gelmesiyle beraber "Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları gündeme taşındı. Buna göre; Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin parası) ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri ve tüm detaylar…