Rize-Artvin Havalimanı pistinde ‘Jeogrid’ önlemi

600 dönümlük yeni alanın eklenmesiyle toplam 100 milyon ton dolgunun üzerine yapılması planlanan Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy'deki Rize-Artvin Havalimanı projesinde, pistin çökme olasılığına karşılık Jeogrid isimli bir madde pistin altına yerleştirildi. Ordu-Giresun Havalimanı'nın terminal binasında uygulanan Jeogrid sayesinde olası bir çökmeye veya dolgudan kaynaklı basmaya karşılık Jeogrid bohça görevi görerek pistin havada kalmasına yarayacak.

Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan ve Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra deniz dolgusuna yapılan 2. Havalimanı olma özelliği taşıyan Rize-Artvin Havalimanı projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ederken, projenin yüzde 90'lık kısmı tamamlandı. 100 milyon tonluk dolgunun gerçekleşeceği projede 93 milyon tonluk dolgu tamamlanırken terminal binaları, çay bardağı şeklinde olacak olan kule de şekillenmeye başladı.

3 bin metre uzunluğu ve 45 metre genişliğe sahip olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 400 kamyon dolgu malzemesi taşırken aynı zamanda 2 adet alt kısmı dolguya göre açılabilen ve bu sayede nokta atışlar ile dolguyu gerçekleştiren 2 adet de gemi 24 saat aralıksız çalışıyor. Dolgu için sıradan toprak veya taş taşınmadığını, her alanın kendisine göre dolgu malzemesi ile doldurulduğunu dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber "Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Alt yapıda yüzde 90, üst yapıda da yüzde 30 seviyesine geldik. Havalimanımız 2 büyük etaptan oluşuyor. Bir bölümü alt yapı inşaatları bir bölümü de üst yapı inşaatları. Aslında üst yapı olarak gördüğünüz o devasa terminal binaları, viyadükler, güç binaları, hepsinin toplamı bizim inşaatımızın sadece yüzde 8-10'unu oluşturuyor. Yüzde 90'lık bir bölüm dolgudan ibaret olan altyapı inşaatları. Burada toplam 100 milyon ton dolgumuz var yapılacak ve bunun 93 milyon tonunu yaptık. Diğer bileşenleriyle beraber yüzde 90 seviyesinde. Her gün yaklaşık 400 kamyonumuz dolgu malzemelerinde taşıdığımız taş ocaklarından, her gün 6-7 kilometre mesafelerinde kendileri için özel yapılmış yolda 24 saat boyunca bu dolgu malzemeleri getiriyor. İki tane gemimiz var, bunlar alt kısmı dolgu malzemesi boyutunda açılabilen ve dolguyu direkt yerine yapabilen gemilerdir. O gemilerle de dolgularımız yapılıyor. Tekrar belki vurgulamak lazım; dolgu demek bu tip inşaatlarda bulduğumuz taşı toprağı denize doldurmak değil, birçok özel çalışmalar yapılıyor. Önce denizin dibinde sismik araştırmalar, birçok jeolojik testler, etütler yapıldıktan sonra alanda doldurulacak yerler tespit ediliyor. Her bir yerin kendisine özgü, dolgu karakterine göre malzemeler taşınıyor ve dediğim sistemde de bu dolgular yapılıyor" dedi.

HAVALİMANI, LOJİSTİK MERKEZ GİBİ BİRBİRİNE ENTEGRE PROJELER İLE EKONOMİK SEVİYE YÜKSELECEK

Rize-Artvin Havalimanı'nın yanı sıra İyidere ilçesinde yapılmaya başlanan Lojistik Liman'ın da Rize'nin ve Türkiye'nin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını vurgulayan Vali Çeber "İlimizin ticaretine, turizmine, tarımına ulaşım ile birlikte çok katkı sağlayacak. Havalimanımız bizim entegre yatırımlar silsilemizin içerisinde ki bir yatırımımızdır. Bunu tamamlayan turizm merkezlerine ulaşım yollarımız, mastır planlarımız devam ediyor. Ayder gibi gündeme yansıyan birçok yerde yatırımlarımız devam ediyor. Diğer taraftan ticari olarak organize sanayimizin ikinci etabına başlıyoruz. Lojistik limanımızın çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Oraya da bugüne kadar 41 bin ton dolgu yaptık. İkizdere Cevizlik taş ocağından malzeme taşınmaya başlandı. Lojistik limanımız da bizim Ovit Tüneli ve Erzurum yoluyla beraber doğu ve güneydoğuya bağlayacak ve Doğu ve Güneydoğu'da üretilen her türlü ürün, her türlü teknoloji malzemesini biz bu yolla Erzurum-Rize yolu üzerinden lojistik merkezimize taşıyacağız. Ve bu lojistik limanımız Karadeniz'in çok önemli bir lojistik merkezi olacak. Bizim Orta Asya'ya, Kafkaslara açılan kapımız olacak. Bu havalimanı, lojistik merkez gibi birbirine entegre projeler ile birkaç seviye birden bu yörenin ticaret, turistik, tarımsal seviyesini yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

YIL SONUNA AÇILMASI HEDEFLENİYOR

Havalimanının 2021 yılı sonuna kadar hava ulaşımına açılmasını hedeflediklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine yıl sonunda açılması sözü verdiklerini hatırlatan Çeber "Bizim vaadimiz havalimanını bu yılın sonunda uçuşlara açmak. Rize'nin kendine özgü özellikleri var. Bir sözümüz var 'Rize'de haftada 2 kere yağmur yağar. Birisi 3 gün birisi 4 gün sürer' diye. Olağan üstü hava koşulları bizi engellemedikçe, Allah korusun pandemi gibi olağan üstü bir durum bizi engellemedikçe bizim iş planımız yıl sonu itibariyle havalimanımızı hava ulaşımına açmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve bizim de ona verdiğimi söz bu şekildedir ve inşallah yetişecek" dedi.

BİR ÇOK TEKNOLOJİ İLK KEZ KULLANILIYOR

Bir çok teknolojinin Rize-Artvin Havalimanı'nda ilk kez kullanıldığın altını çizen Çeber "Bazı şeyler bu havalimanında ilk kez uygulanıyor. Terminal binamızı yapacağız ve terminal binamızın kütle ağırlığı 650 ton diyelim. Biz 650 tonluk dolgu malzememizi terminalin yayılımına göre alana döküyoruz. O bir iki ay orada kalıyor ve dolgunun maksimum çöküş trendini takip ediyoruz. İstediğimiz bilimsel verileri aldıktan sonra ön yükleme için oraya koyduğumuz dolgu malzemesini oradan taşıyor ve terminal binamızın inşaatına o zaman başlıyoruz. Yani orada bu mühendislik işlerini yaparken birçok şeyle mücadele ediyoruz. Hepsi çok planlı, çok sistematik olarak gidiyor" ifadelerini kullandı.

ÇOK ÖZEL BİR MALZEME: JEOGRİD

Ordu-Giresun Havalimanı'nın yapımı esnasında sadece terminal binasında bir bölümde kullanılan ve faydası görülen jeogrid isimli malzemenin geliştirilmiş şeklinin Rize-Artvin Havalimanı'nın pistinin altında uygulandığı ve dolgudan kaynaklı herhangi bir esnemeye karşı bu şekilde önlem alındığını dile getiren Rize Valisi Çeber sözlerinin devamında "Diğer alt yapı faaliyetlerimiz var. Örneğin bu dolgunun üzerine jeogrid diye bir malzeme seriyoruz. Bu havalimanında ilk kez uygulanıyor. Bütün dolgu işlemi bittikten sonra pisti yapmaya başladığınızda jeogrid dediğimiz malzeme çok özel bir plastik malzeme, pistin altına seriyorsunuz. Havalimanı var olduğu müddetçe diyelim ki hesap etmediğimiz çökmeler oluyor, bu jeogrid bir bohça gibi bizim pistimizi hep havada tutuyor ve bu çökmelerden etkilenmemesini sağlıyor. İşte bu tip özellikleri, dijital ve elektronik sistemleri de düşündüğümüzde dolgunun yüzde 93'ünü bitirdik yani 93 milyon tonunu ama bunlarla birlikte yüzde 91'lerdeyiz. Üst yapıda da yüzde 30 seviyelerinde olduğumuzu düşününce ve üst yapının da bizim işimizin sadece yüzde 8-10'unu kapsadığını düşününce yıl sonuna yetiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Jeogrid pist olarak ilk kez bu havalimanında kullanılıyor. Daha önce Ordu-Giresun Havalimanı'nda terminal inşaatının altında bir bölüm olarak ve farklı bir özellikte kullanılmış. Orada terminal binasının altında kullanıldı ve faydası görüldü. Burada daha gelişmiş bir özelliğini biz burada pistin altında kullandık. Olur ya 1-2 santimetre esneme olursa jeogrid dediğimiz malzeme altta bizim pistimizi tutarak hiçbir esnemeye fırsat vermeyecek şekilde, havalimanımız da durduğu sürece burada duracak bir malzeme kullanmış olduk" şeklinde konuştu.