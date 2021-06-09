Umman’ın fabrikalarını Türkler kuracak

Yurtdışında birçok ülkeye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) modelini ihraç eden Türkiye, son adımı Umman
Sultanlığı'nda attı. Türkiye'nin en büyük OSB'si konumundaki Gebze OSB (GOSB) yönetimi Hint Okyanusu
kıyısında, otonom bir yönetim sistemine sahip sultanlığın Özel Ekonomik ve Serbest Alanlar Kurumu ile heyetle işbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında GOSB ülkede 10 milyon metrekare alan üzerine, 11 milyar dolar
lık dev bir OSB kuracak. Dünyanın sayılı OSB'lerinden biri olmaya aday olan yatırımın temeli temmuz ayında atılarak, 29 Ekim 2023'te faaliyete geçecek.
DEVLET PROTOKOLÜ
Ülkede devlet protokolü ile karşılandıklarını söyleyen GOSB Yönetim kurulu Başkanı Vahit Yıldırım
, "Duqm Özel Ekonomi Bölgesi sınırları içinde kurulacak OSB için protokol imzaladık. Her iki ülke için de büyük ekonomik kazanımlar söz konusu olacak. Yatırımı Umman Sultanlığı Yatırımı Umman Sultanlığı finanse edecek. Burada toplam 250 fabrika olacak" dedi. Umman'ın yatırımcılara ciddi avantajlar sunan bir ülke olduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: "Umman'ın birçok ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması var. Ayrıca Türkleri seven ve değer veren bir ülke. Bu sanayi bölgesi ile, Türk ve yabancı yatırımcıların, ülkenin halihazırda bulunan ticaret anlaşmalarını kullanarak farklı pazarlara açılmaları sağlanacak. OSB konusundaki tecrübemizi buraya taşımaktan dolayı son derece gururluyuz."
YURTDIŞI TECRÜBESİ VAR
Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesine sahip olan GOSB, bu güne kadar bu konudaki tecrübesini Sırbistan
, Özbekistan, Kazakistan, Tataristan, Bulgaristan gibi ülkelere taşımıştı. Umman'ın en büyük yatırımları olacağı bilgisini veren Vahit Yıldırım, "Sırbistan yatırımımız 5 milyar dolarlıktı. Umman'da dev bir yatırımdan söz ediyoruz. Buraya ülkemizin sanayide elde ettiği büyük tecrübeyi taşıyacağız" diye konuştu.
ÜLKENİN ÖNEM VERDİĞİ BİR PROJE
Umman'ı bölgenin üretim üssü haline getirmeyi planlayan yatırıma büyük önem veriliyor. Bu ekonomi bürokrasisinin önde gelen isimlerinin süreçte aktif rol oynadığı öğrenildi. Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili, Umman 2040 Vizyonu Uygulama Takip Birimi Başkanı Dr. Khamis Bin Saif Al Jabri, Özel Ekonomik Bölgeler ve Serbest Bölgeler Kamu Kurumu Başkanı Dr. Ali Bin Masoud Al Sunaidy, Devlet Bakanı ve Maskat Valisi Sayyid Saud Bin Hilal Bin Hamad Al-Busaidi ve Sanayi, Ticaret ve Yatırımlar Bakanı Qais Mohammed Al-Yousef ile bir araya geldi. İmza töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Muskat Büyükelçisi Ayşe Sözen Usluer ile Umman Sultanlığı Ankara Büyükelçisi Qasım Mohamad Salim Al Salhi de yer aldı.