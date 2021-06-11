D&R Mardin mağazasını açtı

Turkuvaz Medya Grubu'na bağlı Kitap, kültür, sanat ve eğlence dünyasının yeniliklerini tek çatı altında birleştiren D&R, yeni mağazasını Mardin'de açtı.

Türkiye'de her geçen gün artırdığı mağaza sayısına bir yenisini daha ekleyen D&R'ın Mardin'deki mağazası Mardian Moll'da hizmete girdi. Açılışa, kitapseverler, D&R yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. Mardinlilerin yoğun ilgi gösterdiği D&R, 347 metrekarelik alanda; 30 bin ürün ile hizmet veriyor.

Mağazayı ziyaret eden Mardin Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Kadir Üründü, böyle bir mekânın Mardin'de açılmış olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Mardin'de D&R olmasından dolayı çok mutluyuz. D&R hepimiz için çok önemli, kitabımızın raflarda olması, okurla buluşması, okuru ve yazarı buluşturuyor olması çok değerli. Tarihi Kentte olması bizim için çok önemli. Mardin'e hayırlı olsun" dedi. Kitaptan müziğe, filmden elektronik ürünlere, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede eğlence ve kültür ürünlerini meraklılarıyla buluşturan D&R, farklı ürün çeşidiyle ziyaretçilerini bekliyor.