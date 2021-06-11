Fast Nedir?

FAST sistemi 7/24 kullanılabilir. FAST sistemi ile ödemenin tarafları, bankaları tarafından anında bilgilendirilir. 25 saniyede tamamlanmayan ödeme işlemleri iptal edilir.

FAST SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

FAST Sistemine üye bir finansal kuruluşunuzun mobil ya da internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak FAST ödemesi yapmaya başlayabilirsiniz.

FAST ÜST LİMİTİ NE KADAR?

FAST sisteminde güvenlik nedeniyle işlem başına bir limit belirlenmiştir. FAST işlem üst limiti 1000 TL'dir.

FAST İLE TELEFON NUMARASINA ÖDEME YAPABİLİR MİYİM?

FAST ile birlikte devreye alınan, 'Kolay Adresleme' sayesinde finansal kuruluşunuzun mobil ya da internet uygulaması üzerinden cep telefonu, TCKN, e-posta adresinizi hesap numaranız ile eşleştirip; kolay adresinize ödeme alabilirsiniz.

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ödeme sistemi nedir?

FAST'TEN ÖDEME GÖNDERMEK İÇİN KOLAY ADRESİMİN OLMASI ŞART MI?

FAST ile ödeme gerçekleştirmek için sizin sisteme kayıtlı olmanız gerekmez. FAST ile ödeme gönderirken; 'Kolay Adresleme'ye kayıtlı bir kişinin kolay adresini finansan kuruluşunuzun uygulaması üzerinden girerek FAST ödemesi gönderebilirsiniz. Alıcı kişinin kolay adresi yoksa ad-soyad/IBAN bilgilerinin girişi ile de ödeme başlatabilirsiniz.