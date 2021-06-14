Yerli kriptoda ilk küresel oyuncu

Bitci markası, kripto para ile ilgilenenler tarafından alım-satım platformu olarak bilinir. Ancak bundan daha ötesi var. Bitci Teknoloji çatısı altında Blockchain altyapısı ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren üç şirket var. Blockchain teknolojisinde atılacak olan her adım hem ekonominin hem de Türkiye'nin geleceği için kritik bir öneme sahip. 2021 itibarıyla dünyada blockchain çözümlerine yapılan harcama 11.7 milyar dolar
a ulaştı. Blockchain, bankaların faaliyetlerini yüzde 30, tedarik zincirinde ise yüzde 35'e varan maliyet avantajı sunuyor.
Bitci Teknoloji altındaki üç markasını değeri 1 milyar doları geçen firma (unicorn) yapma hedefi koyan firmanın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, aynı zamanda küresel bir marka olma yolunda ilk adımları altı ay içinde atacaklarını söyledi. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Çağlar, yıl sonuna kadar 10 ülkede şirket kuracaklarını belirtti ve "Malta
'da borsa ve ödeme lisansı başvurusunda bulunduk. Ödeme hizmetleri lisansı tüm Avrupa
'da geçecek. Borsa da birçok ülkede geçiyor. Malta dışında bu yıl aralarında İspanya
, Fransa
, İngiltere, ABD
, Estonya ve Brezilya'nın olduğu 10 ülkede faaliyete geçeceğiz. Seneye de 100 ülkeye açılmayı düşünüyoruz. Ancak her zaman merkezimiz Türkiye ve özellikle de Bodrum olacak" dedi. Şu ana kadar 60 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirten Çağlar, "Bir yıl içerisinde 100 milyon dolar daha yatırım yapmayı planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
ENERJİ, TURİZM VE EMLAK GELİYOR
Blockchain teknolojisi üzerindeki çalışmalarının enerji, gayrimenkul ve turizme odaklandığını belirten Çağdaş Çağlar, "Bu sektörler ile alakalı çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca belediyeler ile dijital kimlik konusunda görüşüyoruz. Televizyonlara özel çalışmalarımız da var. Emlak sektöründe gayrimenkulün tokenleştirme yönünde adımlar atacağız. Enerji santrallerinde tedarik zinciri üzerine projelerimiz var" dedi.
GÜNEY AMERİKA TÜRKİYE'Yİ KONUŞACAK
ŞU ana kadar 74 kulüple görüştüklerini belirten Çağdaş Çağlar, özellikle Güney Amerika ve ABD tarafında çok fazla sayıda yeni taraftar token projesine imza atmayı planladıklarını da söyledi. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) de görüşmeler yaptıklarını belirten Çağlar, "Bu iki ligde belirli bir aşamaya geldik. Güney Amerika'da aklınıza gelebilecek tüm büyük takımlar ile de anlaşmalar imzalayacağız. Güney Amerika yakında Türkiye'yi konuşacak" dedi. Bunun dışında kripto para piyasasında bir fenomen haline gelen Miami Belediye Başkanı Francis Suarez ile de görüştüklerini belirten Çağdaş, "Amerika merkezini Miami'de olması konusunda istekleri var. 'Güney Amerika operasyonunu da buradan yürütürsünüz' dediler. Yüzde 80'lere varan bir vergi avantajı sağlıyorlar. Miami'de otopark ve diğer belediye ödemelerinde token kullanma yönünde istekleri var. Bu konuda da görüşüyoruz" dedi.
TURİZMDE YÜZDE 20 AVANTAJ
TURİZM sektöründe sadakat programlarının daha gelişmişini blockchain üzerinden yapacaklarını belirten Çağlar, "Otel sahibi ciddi bir komisyon veriyor. Ama biz burada o komisyonu müşteriye token olarak geri vereceğiz. Örneğin booking.com da yüzde 20'nin 19'unu müşteriye token olarak geri vereceğiz. Tüketici için yüzde 20'ye yakın bir avantaj sunacak. Havayolları ve restoranlar ile de birleştirmeyi planlıyoruz" dedi. Şirket içinde Bitcichain, Bitci.com ve Bitcipay adında üç şirketleri olan Çağlar, "Üç tane unicorn çıkarma gibi bir hedefimiz var. Önümüzdeki bir yıl içinde 1 milyar doları aşan markamız olacak diye düşünüyoruz" dedi.
100 MİLYON SERMAYE ŞARTI
YASAL düzenlemeler konusunda dünyada Malta'nın en geniş yasal altyapıya sahip olduğunu belirten Çağlar, "Biz Ripple ve Coinbase'in hukuk firmaları ile de görüştük. Malta'da da görüşmelerimiz oldu. Malta'da 750 bin euro şartı var. Bunun dışında ciddi şartlar konmuş durumda. Bu konuda tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olacak bir yasal düzenleme olması konusunda adımlar atılması bekleniyor. Avrupa'da yasal düzenlemelerin 2024'te çıkması bekleniyor. 2022 yılında Türkiye'de de bir düzenleme çıkmasını umuyoruz. Malta örneği Türkiye'de de uygulanabilir. Sektörde işini iyi yapan ile kötü yapanın ayrılması lazım. En az 100 milyon TL'lik bir sermaye şartının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Belirli istihdam şartları da olması gerekir bizce. Çünkü kripto para borsası altyapısını dışarıdan alan da var. Üç beş kişi ile yapılabiliyor" şeklinde konuştu.