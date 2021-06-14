Giriş Tarihi: 14.6.2021

Yerli kriptoda ilk küresel oyuncu BARIŞ ERGİN

Kripto para platformu ile bilinen Bitci, Blockchain alanında enerji, turizm ve gayrimenkul projelerine hazırlanıyor. Bu yıl içinde 10 ülkeye açılacaklarını söyleyen Bitci Teknoloji kurucusu Çağdaş Çağlar, üç unicorn çıkarma hedefleri olduğunu da vurguladı