Hayat Holding’den 1.1 milyar $’lık yatırım

Pandemiye rağmen Türk şirketleri küresel arenadaki büyüme hamlelerine devam ediyor. Son hamle ise Hayat Holding'den geldi. Evony, Molfix, Molped, Bingo, Papia gibi markaların üreticisi Hayat Kimya ve ağaç bazlı panel sektörünün lideri Kastamonu Entegre
'yi bünyesinde barındıran Hayat Holding, başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu, Afrika ve Asya
ülkelerinde toplamda 1.1 milyar dolar
lık yatırımlarını açıkladı. Yurtiçi ve yurtdışındaki yatırımlarına devam edeceklerini söyleyen Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, "Tüm kısıtlamalara, kapanmalara ve seyahat zorluklarına rağmen 2020'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk 400 milyon dolarlık yatırımımızı başarıyla tamamladık. 700 milyon dolarlık yatırımlarımız için de düğmeye bastık. Ülkemizi ihmal etmeden yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yatırımların yarısını Türkiye'ye yarısını da yurtdışına yapacağız" dedi.
VİETNAM'A ÜS KURDU
Türkiye, Ortadoğu ve Afrika'dan sonra şimdi de stratejik bir yatırımla Güneydoğu Asya
'ya yöneldiklerini söyleyen M. Avni Kiğılı, Vietnam
'da 100 milyon dolarlık yatırımla bebek bezi fabrikası açtıklarını açıkladı. Yatırımda asla Türkiye'yi ihmal etmeyeceklerinin altını çizen Kiğılı, tüm bu yatırımların istihdama da katkı sağladığını ifade etti. Avni Kiğılı, "Pandeminin başından bu yana 2000'i aşkın ek istihdam oluşturduğumuz gibi, yeni yatırımlarımızla da 1.600 kişiye daha iş olanağı sağlamış olacağız" dedi.
LOGOSUNU YENİLEDİ
HAYAT Holding, küreselleşme vizyonunu tanımlayan yeni logosunu Türkiye, Fas, Cezayir, Mısır, Nijerya, Kenya, Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Romanya, İtalya, İran, Pakistan, Vietnam, Tayland ve Malezya başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden çalışan, iş ortağı ve basın mensuplarından oluşan 22 bin kişinin katıldığı büyük bir dijital lansmanla duyuracak. Lansmanda, şirketin yeni kurumsal kimliği ile bütünleşen gelecek vizyonu paylaşılacak.