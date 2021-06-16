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Haberler Ekonomi Haberleri Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek, son durum ne? 2021 KÇÖ Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?
Giriş Tarihi: 16.6.2021 08:53 Son Güncelleme: 16.6.2021 08:54

ne zaman bitecek, son durum ne? 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek, son durum ne? 2021 KÇÖ Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?

ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ayın başında ödenmeye devam ederken öte yandan son dönemde bu ücretin verilmeye devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Kararı ve Resmi Gazete kararı ile kısa çalışma ödeneğinde son durum belli oldu. Yaklaşan tarih dolasıyla son durum araştırılıyor. Peki Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek, uzatılacak mı? 2021 KÇÖ ne zaman bitiyor, son durum ne?

Haziran ayı ortasında son durum merakla araştırılıyor. Koronavirüs sürecinde çalışanın ve işverenin mağduriyetini önlemek adına yürürlüğe alınan Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla uzatılmıştı. 31 Mart'ta son bulan Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını da kapsayacak şekilde uzatılmıştı. Milyonlarca çalışanın mağduriyetini büyük ölçüde gideren Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor ve uzatıldı mı sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek, uzatılacak mı? ne zaman bitiyor, son durum ne?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara kısa çalışma ödeneği verilmeye devam ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını duyurdu.

31 Mart'ta son bulan Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını da kapsayacak şekilde uzatılmıştı. Uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği'nin son tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını söyledi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mart ayında alınan kararla uygulama Haziran ayının sonuna uzatıldı. Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

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Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek, son durum ne? 2021 KÇÖ Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, uzatılacak mı?
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