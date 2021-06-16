Son dakika: Piyasalar merakla bekliyordu... Fed faiz kararını açıkladı!

FAİZ ARTIŞINDA İLK ADIMLAR 2023'TE GELEBİLİR

FOMC tutanaklarında, olası faiz artırım adımlarının 2023'te başlayabileceğine işaret edildi.

Komite daha önce mart ayında 2024 yılına kadar herhangi bir faiz artışının beklenmediğini belirtmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı açıklamada, "Salgın, ABD ve dünya çapında muazzam insani ve ekonomik zorluklara neden oldu." ifadesine yer verildi.

Salgın süresince hızlanan aşılamanın ekonomik aktivitenin ve istihdamın güçlenmesini sağladığı belirtilen açıklamada, salgında ağır darbe alan bazı sektörlerin halen zayıf olmasına rağmen toparlanma işaretleri gösterdiği kaydedildi.

Fed, politikaların odak noktasının salgından ziyade daha çok tamamen açık bir ekonomiye ağırlığını kaydırması için "dikkate değer ilerlemenin" bekleneceği sözünü yineledi.