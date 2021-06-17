Esnafa destek paketi: 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? 5000 TL destek ödemeleri ne zaman yapılacak? 17 Haziran

Haziran ayı normalleşme sürecinde ensafa destek paketi en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Mayıs ayında Resmi Gazete'de yayımlanan karar birlikte, esnafa destek paketi ödemeleri için geri sayım sona erdi."Esnafa destek paketi başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl, nereden yapılır" soruları, işletme sahibi ve esnaf tarafından araştırılmaya başlandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş da esanafa destek paketi ne zaman ödenecek, başvurular ne zaman sorusunu yanıtladı. Haberimizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan esnafa hibe desteği paketi müjdesi hakkıdna detaylar ve başvuru şartları ile ilgili merak edilenler yer alıyor.
BAKAN TARİH VERDİ
Ticaret Bakanı Muş, esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemesinin, yarından itibaren esnafların banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından esnafa yönelik hibe desteğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını bildiren Muş, "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından hibe desteği verilecek.
Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.