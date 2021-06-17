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Haberler Ekonomi Haberleri Esnafa destek paketi: 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? 5000 TL destek ödemeleri ne zaman yapılacak? 17 Haziran
Giriş Tarihi: 17.6.2021 12:04

: 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? 5000 TL destek ödemeleri ne zaman yapılacak? 17 Haziran

Esnafa destek paketi: 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? 5000 TL destek ödemeleri ne zaman yapılacak? 17 Haziran

Başvuruların başlamasıyla birlikte başvuru işlemleri ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Geçtiğimiz ay, 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği takvimi resmen yürürlüğe girdi. Bakan da takvimin detaylarını paylaşarak, başvuruların ve ödemelerin ne zaman yapılacağını açıkladı. 3000 TL ve 5000 TL esnafa destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorularının yanıtı merak konusu olurken, ödemelerin sınıflandırması da kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, yayımlanan son kararı ve esnafa destek paketi başvuru şartları, ödemelerin ne zaman yapılacağı hakkında bilgiler...

Haziran ayı normalleşme sürecinde ensafa destek paketi en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Mayıs ayında 'de yayımlanan karar birlikte, ödemeleri için geri sayım sona erdi."Esnafa destek paketi başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl, nereden yapılır" soruları, işletme sahibi ve esnaf tarafından araştırılmaya başlandı. Ticaret Bakanı da esanafa destek paketi ne zaman ödenecek, başvurular ne zaman sorusunu yanıtladı. Haberimizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan esnafa hibe desteği paketi müjdesi hakkıdna detaylar ve başvuru şartları ile ilgili merak edilenler yer alıyor.

Esnafa hibe desteği ödemeleri başladı mı, başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir? 3 bin TL – 5 bin TL hibe desteği ne zaman yatacak?

BAKAN TARİH VERDİ

Ticaret Bakanı Muş, esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemesinin, yarından itibaren esnafların banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından esnafa yönelik hibe desteğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını bildiren Muş, "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından hibe desteği verilecek.

Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

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Esnafa destek paketi: 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? 5000 TL destek ödemeleri ne zaman yapılacak? 17 Haziran
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