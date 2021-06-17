Esnafa destek paketi: 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? 5000 TL destek ödemeleri ne zaman yapılacak? 17 Haziran

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından hibe desteği verilecek.

Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.