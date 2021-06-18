İzmir Bornova'da bulunan 3 katlı bina icradan satışa çıkarıldı

İzmir 15. İcra Dairesi tarafından Bornova'da bulunan 3 katlı bina icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bina için 285 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan binanın satış tarihi 24 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar:



İzmir İl, Bornova İlçe, Naldöken Mahallesi 8818 Ada, 12 Parsel üzerinde 3 katlı apartman mevcuttur. Taşınmaz tapuda arsa olarak kayıtlıdır. Bahçe alcak duvar üstü demir korkuluklarla çevrildir, bahçe girişisi yan parsel olan pembe binanın bahçesinden verilmiştir. Yapı betonarme strüktüre sahip olup, dış cephesi sıvalı, mavi boyalıdır. Çatısı kiremitle örtülüdür. Yapıda ısıtma tesisatı ve asansör mevcut değildir. Yaklaşık 100m2x3 kat=300 m2 brüt kapalı alana sahiptir. Net olarak ise 261 m2 alana sahiptir. Her katta bir daire olmak üzere 3 adet mesken mevcut olup, her biri dışarıdan ayrı girişe sahiptir. Meskenler 2+1 olup, net 87'şer m2'dir. Kat mülkiyeti veya kat irtifak tapusu mevcut değildir. Meskenlerde zeminler seramik, duvarlar ve tavanlar plastik boyalıdır. Meskenlerin dış kapıları camlı demir kapı, oda kapıları ahşap kapı, pencereleri PVC doğramadır. Taşınmaz Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki "Naldöken" otobüs durağına 320 metre mesafededir.

İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın