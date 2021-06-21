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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Emekliye 441 lira zam! SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Giriş Tarihi: 21.6.2021 09:07

SON DAKİKA: Emekliye 441 lira zam! SSK-BAĞKUR Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

SON DAKİKA: Emekliye 441 lira zam! SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaş zammı yapılıyor. Yapılacak zamlarda ise en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Emeklinin Temmuz zammı için ise 2021 yılının ilk 6 aylık enflasyon verileri baz alınacak. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklanırken, yapılacak zam tutarı yüzde 6.39 olarak belirlendi. Emekli ile birlikte, evde yakınına bakan, yaşlı ve engelli parası gibi ücretlerde de artış olacak. Peki, Emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı

SSK-BAĞKUR maaş zammı ne kadar, kaç para olacak sorusu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. 8 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren bu maaşlara yapılacak zam oranının Haziran ayında belirlenen enflasyon oranı ile belli olacak. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklanırken, açıklanan oranlar doğrultusunda yapılacak zam tutarı yüzde 6.39 olarak görülüyor. Buna göre emekli maaşlarına ne kadar, kaç para zam yapılacak? İşte detaylar;

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Emekli maaş zamları neredeyse netleşiyor. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda maaşlara 441 liraya kadar artış bekleniyor.

Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.

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SON DAKİKA: Emekliye 441 lira zam! SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
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