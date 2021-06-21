TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Nusaybin’i ziyaret etti

Beraberindeki TOBB yöneticileri ile birlikte Nusaybin'e gelen Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen, Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş, Oda ve Borsa yöneticileri tarafından karşılandı.

İlk olarak Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Hisacıklıoğlu, burada kendisi için hazırlanan babalar günü pastasını kesti.

ÖZMEN VE AKTAŞ'I BİR ARAYA GETİRDİ

Hisarcıklıoğlu, pasta kesiminden sonra oda ve borsa seçimlerinden buyana aralarında soğukluk bulunan Özmen ve Aktaş'ı bir araya getirdi. Oda ve Borsa yönetimlerinde küskünlük olmayacağını bildiren Hisarcıklıoğlu'nun uyarısı üzerine iki başkan sarılarak küskünlüklerini sonlandırdı.

"NUSAYBİN'İN EKONOMİSİNİ PATLATACAK BİR İŞ YAPMIŞTIK"

TOBB Genel Başkanı Hisarcıklıoğlu daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası ile Nusaybin Ticaret Borsası başkan ve yöneticilerinin Nusaybin için Ankara'da büyük uğraşları olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, "Nusaybin'in sorunlarına sahip çıkma noktasında ben şahidim. Nusaybin sanayicisinin dertlerini Ankara'ya aktarma konusunda bizzat gece gündüz her iki kardeşimiz de bizleri gece gündüz demeden arıyorlar. Biz de imkânımız çerçevesinde yardımcı oluyoruz" dedi.

Suriye sınırında yapılan Nusaybin Sınır kapısına değinen Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nusaybin ekonomisini patlayacak bir iş yapmıştık. Burada gümrük kapısının temelini attık. Suriye'deki iç savaş maalesef bu kapıyı harekete geçiremedi. Eğer bu kapıyı harekete geçirebilseydik bugün Nusaybin ekonomisine katkısı üç, dört beş katı olurdu. Şimdi burası bir iç gümrük olarak kullanılıyor. Ama Suriye'de çıkan iç savaş bunu engelledi. Özellikle bir şey daha söylemek isterim, son günlerde ülkemiz yeniden kavga ve çatışma ortamını sürüklenmek isteniyor. Biz ticaret erbabı olarak, işadamı olarak kesinlikle bu işlerin dışındayız. Biz kesinlikle kardeşlikten yanayız, dostluktan yanayız. Bizim bir talebimiz var o da huzur. Huzur olmadan ticaret olmaz, ticaret olmadan refah olmaz. Refahın olması için ticaret lazım ticaretin olması için de huzur lazım. Özellikle kimsenin fitresini düşmeyiz. Biz 365 oda ve borsa olarak hepimiz tek yumruk, hepimiz aynı noktadayız. Bütün meselemiz ülkemizin ve şehrimizi ekonomisini kalkındırmaktır. Ne olur kimse kimseye ötekileştirmesin. Etnik kökeninden dolayı mezhebinden, dininden, inancından, siyasi görüşünden dolayı kimseyi dışlamayın. Biz biriz, kardeşiz, birlik birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır."

Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası ziyaretlerinden sonran ilçeden ayrıldı.