Bir Türk şirketi olarak, dünya markası olma hedefiyle faaliyetlerine devam eden Meditera, Ar-Ge ve teknolojik altyapı yatırımlarıyla da çalışmalarına devam ediyor. Meditera, 2020'de bir önceki yıla göre net kârını %122,4 oranında artırarak ciro bazında da büyümesini sürdürdü. Üretim, İzmir Tire'de 41 bin metrekare alan içerisinde bulunan üretim merkezi ve Meksika'da faaliyette olan fabrika ile devam ediyor. Meditera kendi tescilli markaları ile katma değerli üretimin yanı sıra, sağlık endüstrisindeki uluslararası firmalara solunum devreleri ve infüzyon setlerinde sözleşmeli üretim de yapıyor.

Halka arz ve gelecek hedeflerine yönelik açıklamalar yapan Meditera Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sevinçli, "Halka arzdan gelen pay ile Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapmayı, kurumsallaşmayı güçlendirerek daha hızlı büyümeyi ve yurt dışı pazarlardaki konumumuzu artırmayı hedefliyoruz. Temel hedefimiz bir Türk şirketini tıp gibi bir alanda patentleri ile dünya markası haline getirmek" dedi.