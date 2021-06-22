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Giriş Tarihi: 22.6.2021 13:31

ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? İşte Meditera halka arz hisse fiyatı ve kodu!

Meditera ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? İşte Meditera halka arz hisse fiyatı ve kodu!

halka arz talep toplama tarihleri SPK'nın bu haftaki bülteninde duyuruldu. 23-24-25 Haziran tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayacak olan şirketten pay sahibi olmak isteyen ve bu yönde yatırımlarını gerçekleştirecek olan binlerce vatandaş olarak "Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte Meditera halka arz talep toplama tarihi, hisse fiyatı ve kodu gibi merak edilen tüm detaylar…

halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasının ardından milyonların gündemine geldi. Hisse pay fiyatının 28 TL olarak açıklandığı şirket 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde ise talep toplama süreçlerini gerçekleştirecek. Kısa süre içerisinde borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak "Meditera ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ halka arz hisse kodu, fiyatı ve tüm detaylar…

Kalekim halka arz ne zaman olacak, hisse kodu ve fiyatı nedir? Kalekim halka arz talep toplama tarihi bekleniyor!

MEDİTERA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Tıbbi malzeme kuruluşları arasında sektörün önde gelen şirketlerinden Meditera, paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Meditera, hisselerinin yüzde 20,59'unu halka arz ediyor. Meditera'nın halka arzında talep toplama tarihleri 23-24-25 Haziran, fiyat ise 28 TL olarak belirlendi. Meditera'nın talep toplama süreci Gedik Yatırım liderliğinde yürütülüyor. Uluslararası patentli ürün sayısını artırmayı amaçlayan Meditera, elde edeceği kaynak ile Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapmayı, ihracat pazarlarını artırmayı ve daha hızlı büyümeyi hedefliyor.

Kalekim halka arz ne zaman olacak, hisse kodu ve fiyatı nedir? Kalekim halka arz talep toplama tarihi bekleniyor!

80 ülkede 100'den fazla müşteriye ihracat gerçekleştiren Meditera, anestezi ve yoğun bakım solunum devreleri üretiminde, onkoloji ilaç hazırlama ve uygulama sistemleri kurulumunda, işletilmesinde ve projelendirilmesinde, infüzyon pompa ve setleri distribütörlüğü, üretimi ve teknik servisinde, biyosidal ürün üretiminde faaliyet gösteriyor. Meditera, yeni nesil inovatif solunum devrelerinin, infüzyon setlerinin ve diğer tıbbi cihazların geliştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

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Bir Türk şirketi olarak, dünya markası olma hedefiyle faaliyetlerine devam eden Meditera, Ar-Ge ve teknolojik altyapı yatırımlarıyla da çalışmalarına devam ediyor. Meditera, 2020'de bir önceki yıla göre net kârını %122,4 oranında artırarak ciro bazında da büyümesini sürdürdü. Üretim, İzmir Tire'de 41 bin metrekare alan içerisinde bulunan üretim merkezi ve Meksika'da faaliyette olan fabrika ile devam ediyor. Meditera kendi tescilli markaları ile katma değerli üretimin yanı sıra, sağlık endüstrisindeki uluslararası firmalara solunum devreleri ve infüzyon setlerinde sözleşmeli üretim de yapıyor.

Halka arz ve gelecek hedeflerine yönelik açıklamalar yapan Meditera Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Sevinçli, "Halka arzdan gelen pay ile Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapmayı, kurumsallaşmayı güçlendirerek daha hızlı büyümeyi ve yurt dışı pazarlardaki konumumuzu artırmayı hedefliyoruz. Temel hedefimiz bir Türk şirketini tıp gibi bir alanda patentleri ile dünya markası haline getirmek" dedi.

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Meditera ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? İşte Meditera halka arz hisse fiyatı ve kodu!
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