Ödenekten yararlanan vatandaşlar için "Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor? 2021 Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Kabine Toplantısı sonrasında konu ile ilgili herhangi bir kararın çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. En son alınan karar ile ödenek 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Haziran ayının sonuna kadar uzatılmıştı. Bu kapsamda; nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı, uzayacak mı?