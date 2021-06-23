Ödenekten yararlanan vatandaşlar için "Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor? 2021 Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Kabine Toplantısı sonrasında konu ile ilgili herhangi bir kararın çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. En son alınan karar ile ödenek 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Haziran ayının sonuna kadar uzatılmıştı. Bu kapsamda; nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor, uzatıldı mı, uzayacak mı?
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILACAK MI?
Nakdi ücret desteğine ilişkin yeni bir karar açıklanmadı.
En son alınan karar ile nakdi ücret desteği, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatılmıştı.
Nakdi ücret desteği ödemelerinin yeniden uzatılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Nakdi ücret desteği, 30 Haziran'da sona erecek. Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da gerçekleştirildi. Haziran ayına ait son ödemelerin Temmuz ayı başında yapılması bekleniyor.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için nakdi ücret desteği başvuruları "https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi" internet adresinden işveren tarafından yapılır.
İşsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler için 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshi nedeniyle İŞKUR'a yapılmış işsizlik ödeneği başvurusu bulunup, ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin, ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmaksızın nakdi ücret desteği ödemeleri İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirilir.
4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında verilen ücretsiz izin bilgilerine ilişkin işverenler tarafından yapılan başvuru ve güncelleme işlemleri, ücretsiz iznin uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK'ya bildirilmelidir.
NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.