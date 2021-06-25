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Giriş Tarihi: 25.6.2021 09:14

KÇÖ Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak, uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ne zaman bitiyor?

KÇÖ Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak, uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ne zaman bitiyor?

Pandemi döneminde vatandaşlara sağlanmakta olan Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihleri ile ödeneğin sona ereceği tarihle ilgili araştırmalar son dönemde hız kazandı. Salgının ilk günlerinden bu yana verilen bu nakdi desteğin Haziran sonuna kadar uzatıldığı ifade edilmişti. Hal böyleyken “Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?” soruları özellikle bu ücretten faydalanan vatandaşların gündemine geldi. Peyderpey uzatılan ödeneğin uzatıldığına dair bir açıklama bulunmazken herhangi bir değişiklik olmaması halinde ödemelerin son kez yapılacağı biliniyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak, ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri gibi birçok detay son dönemde gündeme gelmeye devam ediyor. Uzunca bir süredir vatandaşlara sağlanmakta olan ve peyderpey uzatılan bu ödenek için son tarih 31 Haziran olarak belirlenmişti. Bu noktada son tarih yaklaşırken "Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan ödemelerin yapılacağı tarih de yine merak konusu haline geliyor. Buna göre; Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak, uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? İşte tüm bu sorulara ilişkin son dakika gelişmeleri…

21 Haziran tarihli kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğine ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Öte yandan ödemelerin her ayın 5'inde yapıldığı biliniyor. Bu kapsamda KÇÖ Haziran ayı ödemelerinin 5 Temmuz itibarıyla hesaplara geçmesi beklentiler arasında yer alıyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara kısa çalışma ödeneği verilmeye devam ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kısa Çalışma Ödeneği için müjdeli haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Erdoğan açıklamasında... "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi. Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Haziran 2021. Karar 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girmişti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK, HAZİRAN AYI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Koronavirüs sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara kısa çalışma ödeneği verilmeye devam ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını duyurdu.

31 Mart'ta son bulan Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını da kapsayacak şekilde uzatılmıştı. Uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği'nin son tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI? KÇÖ 2021 SON DURUM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mart ayında alınan kararla uygulama Haziran ayının sonuna uzatıldı. Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

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