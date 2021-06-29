Yeşil tahvil çıkarın

Finansal Kurumlar Birliği
'nin (FKB) genel kurulu İstanbul
'da yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, banka dışı mali kuruluşların finans
sektörünün asli ve tamamlayıcı bir unsuru haline gelmeleri gerektiğini belirterek, "Mali piyasalarımızda büyük ağırlığı hâlâ ticari bankalar alıyor. Bizim beklentimiz banka dışı mali kuruşlarımızın, hem pazar payı hem de ürün çeşitliliğinde çok daha etkin olmasıdır" dedi. Bankacılık sektöründe en büyük 5 bankanın aktif toplamının, sektörün yaklaşık yüzde 55'ini oluşturduğunu hatırlatan Elvan, "Banka dışı mali kesimin payına baktığımızda ise oldukça zayıf bir performans görüyoruz. 2020 yıl sonu itibarıyla bu rakam yalnızca yüzde 2.2. Bahsettiğim bu görünüm arzu ettiğimiz bir finansal piyasa yapısı değildir" diye konuştu. Elvan, küresel piyasalarda 7 trilyon dolar
büyüklüğe erişen yeşil finansman konusunda banka dışı kesimin de adım atmasını isteyerek, "Yeşil tahvil ve sukuk ihracı yapın" çağrısı yaptı.
REEL EKONOMİYE DESTEĞE DEVAM
FKB Başkanı Aynur Eke
, aşıların ve reform adımlarının gelecek döneme daha olumlu bakmalarını sağladığını belirterek, "İkinci yarıda yeni yatırımlarla birlikte büyüme eğiliminin belirginleşeceğini ümit ediyoruz. Daha güçlü bir Türkiye ideali doğrultusunda, üzerimize düşen her görevi üstlenmeye hazırız. Reel ekonomiye kaynak sağlamaya her koşulda devam edeceğiz" dedi. İlk çeyrek itibarıyla finansal kiralama
sektörünün alacaklarının 60.5 milyar lira seviyelerinde olduğunu belirten Eke, "Sektörün aktif büyüklüğü de 76.5 milyar lira. İlk çeyrekte finansal kiralama sektörü yüzde 60, finansman sektörü yüzde 133, faktoring
sektörü yüzde 27 büyüdü. Takipteki alacaklar oranında da iyileşme sağlandı" dedi.
FİNANS SEKTÖRÜ OYUNCULARI YAPICI OLSUN
BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben
, finans sektörünün oyuncularını uyararak, "Zor zamanlarda yüksek kâr güdüsüyle hareket etmeye devam etmek ileriki dönemlerde elde edilecek potansiyel gelirlerin kaybedilmesi anlamına gelebilecektir. Bu anlamda, finans sektörümüzün tüm oyuncularından yapıcı olmalarını bekliyoruz. Finansal kurumlarımız, piyasa şartlarını da gözeterek makul olmalı ve gerçekte bir kamu hizmeti ifa ettiklerini unutmamalı. Banka dışı mali sektörümüz de finansal ürün sunma konusunda kendi standartlarını geliştirmelidir" dedi. Bankacılık dışı mali kuruluşların aktif toplamının Mart 2008
'den bu yana 5 kat büyüdüğünü aktaran Akben, bu büyümenin yeterli olmadığını, sektörün yetersiz kurumsallaşma ve olumsuz algı gibi sorunları olduğunu söyledi.