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Giriş Tarihi: 30.6.2021 10:44 Son Güncelleme: 30.6.2021 10:45

Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek, kaç TL?

Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek, kaç TL?

Kurban Bayramı için kısa bir süre kala milyonlarca vatandaşın gözü emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihlerine çevrildi. Yılda iki kez emeklilere sağlanmakta olan ikramiyelerin geçtiğimiz bayramdaki zamma göre 1100 TL şeklinde olacağı bilinirken vatandaşlar Temmuz ayında zamlarıyla beraber ikramiyelerine de kavuşacak. Bu noktada “Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek, kaç TL?” şeklinde sorular yanıt aramaya başladı. Bu sene Kurban Bayramı 20 Temmuz’da idrak edilirken ödemelerin bayramdan önce belirlenen tarihte yapıldığı biliniyor. Buna göre; emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte tüm detaylar…

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Haziran'ın son günleriyle beraber milyonlarca emekliyi ilgilendiren ikramiyeler de gündemdeki yerini aldı. Hal böyleyken "Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek, kaç TL?" gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. Bayram haftasında bankalarda işlem yapılamayacağı göz önüne alınırsa ödemelerin bayramdan hemen önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Buna göre; Kurban Bayramı 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak Mayıs'ta alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyesi, Temmuz'da emekli aylığı bağlananlara da ödenecek.

Yağmur hasadı Polde ile mümkün
Yağmur hasadı Polde ile mümkün

Bunun için en geç Haziran sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor. Haziran'da emeklilik için başvuranlar, bu yılki ikinci ikramiyeyi cebine koyabilecek.

Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacak.

KİME, NE KADAR ÖDENECEK?

Emekli: 1.100 TL

Ölüm aylığı (% 25): 275 TL
Ölüm aylığı (% 75): 825 TL
Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

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Kurban Bayramı ikramiyesi büyük ihtimalle 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

Yağmur hasadı Polde ile mümkün
Yağmur hasadı Polde ile mümkün

Tam tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Haziran ayı sonuna kadar sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlara, Temmuz'da maaşlarının bağlandığı tarihte bin 100 lira tutarındaki ikramiyeleri yatırılacak.

Yağmur hasadı Polde ile mümkün
Yağmur hasadı Polde ile mümkün
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Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek, kaç TL?
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