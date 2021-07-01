Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 1 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller

Evde bakım maaşı her ay hesaplara belirli dönemlerde yatırılıyor. Temmuz ayına girmemizle birlikte, yeni ayın evde bakım maaşı detayları araştırılmaya başlandı. Peki, 2201 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Temmuz ayı evde bakım maaşı zammı ne kadar oldu? İşte evde bakım maaşı zam oranı ve yeni maaş miktarı.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR KAÇ TL OLACAK?
Evde bakıma muhtaç ve yaşlı kimselere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı yatırılıyor. Devlet tarafından her ayın belli tarihlerinde ödenen evde bakım parası il il e Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Haberimizde, Temmuz ayı evde bakım maaşı zam oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, 5 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi ile birlikte yılın ilk altı aylık enflasyon oranı belli olacak. Bu gelişmelerin ardından evde bakım maaşının ne kadar olacağı da belli olacak. Yüz binlerce kişinin faydalandığı evde bakım aylığına yapılacak zam oranı belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
.
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.