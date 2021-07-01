Kadın girişimciye dijital kredi

Halkbank
Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimciler için Dijital Krediler Platformu kurduklarını belirterek, "Şubeye gitmeksizin halkbankkobi. com.tr üzerinden kredi başvurusunda bulunabilecekler. Başvurusu onaylanan kadın girişimci müşterimizin, işlemleri de otomatik olarak gerçekleştirilecek, tek tuşla belgelerine onay verilebilecek. Dijital kredi sayesinde kadın girişimciler, 24 saat gibi kısa bir sürede kredi başvuru sonucunu alma imkânına kavuşacak" dedi. Samsun
'da gerçekleştirilen 'Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı'nda konuşan Arslan, "Halkbank olarak önümüzdeki dönemde de kadın girişimcilerimize sağladığımız finansal çözümleri geliştirmeye ve girişimcilerimizin önünü açacak yeni imkanları duyurmaya devam edeceğiz. 2021, kadın girişimcilerimizin başarı hikayeleriyle gurur duyacağımız örnek bir yıl olacaktır" mesajı verdi.
36 BİN KİŞİ FAYDALANDI
Dünyadaki görünmeyen ve bedelsiz işgücünün yüzde 61'ini kadınların oluşturduğunu anlatan Arslan, "Bu dünyanın en büyük başarısının paydaşı kadınlarımızın girişimciliğini ve üretkenliğini desteklemek, Halkbank olarak bizim aile misyonumuzu güçlendirmenin temel parçasıdır. Kadın girişimcilerimize yönelik uygun finansal çözümler oluşturmak yolunda attığımız ilk adım olan 'Kadın Girişimci Destek Paketi'mizden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nden bu yana 36 binin üzerinde girişimci faydalanmış ve 3.3 milyar lirayı aşan kredi hacmi gerçekleşmiştir. Destek paketimizin bu süreçte vesile olduğu başarı öyküleri, ne kadar doğru bir finansman modeli oluşturduğumuzu ispatladı" dedi. Arslan, Samsun'dan medikal malzeme imalatçısı bir müşterilerinin Halkbank desteğiyle ilave 13 personel istihdam ederek, 5 ülkeye ihracata başladığını dile getirdi.
2.600 GİRİŞİMCİ KREDİ DESTEĞİNE İLGİ GÖSTERDİ
KARADENİZ
bölgesi kapsamındaki ilk toplantıyı Trabzon
'da yaptıklarını hatırlatan Arslan, şöyle devam etti: "Karadeniz Bölgemizin batıya uzanan kısmında yer alan 9 ilimiz Samsun, Çorum
, Sinop
, Kastamonu
, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu'dan da girişimcilerimiz kredi desteğimize geniş ilgi göstermektedir. Bu illerimizden 2.600 kadın girişimcimiz desteğimizden faydalanarak, toplamda 256 milyon lira kredi hacmine ulaşılmıştır. Bu 9 ilimizden kredisi onaylanan 9 girişimci kadınımıza, üretkenliklerini desteklemek adına kredilerini takdim ettik. Üreten Kadınlar Toplantıları'nı düzenlemek üzere yola çıkarken ana hedefimiz, kadın girişimcilerimizi cesaretlendirerek onları teşvik etmekti. Ortaya çıkan güzel sonuçlar, girişimcilerimizi olduğu kadar bizi de motive etmektedir."