Milli Savunma Bakanlığı (MSB) binlerce işçi alacak: MSB işçi alımı başvuru şartları ve detayları...

2 bin 553 açıktan işçi alımı için 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olanlar başvuruda bulunabilecek.

Başvuru için ayrıca affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama şartları aranacak.