Yangın söndürme uçağı alacağız

Turkuvaz Medya Grubu
'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi
tarafından düzenlenen 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi
'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, toplantı öncesinde gazetenin yönetici ve yazarları ile bir araya geldiği kahvaltı organizasyonunda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yaz aylarıyla birlikte gündeme gelen orman yangınları konusunda oldukça aktif bir çalışma içinde olduklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Envantere uçak almak ekonomik olmasa da kuraklığa bağlı olarak orman yangınları artıyor. Envantere uçak alma zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz" dedi.
KUYRUKLU BİR YALAN
Bakan Pakdemirli'nin buluşmasına orman yangınları damga vurdu. Marmaris
'te yaşanan orman yangınında geçici bir orman işçisinin şehit edilmesinden büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Pakdemirli, kamuoyunda bu konuda oluşturulan spekülasyonlara ise şu sözlerle tepki gösterdi: "Oturdukları yerden yazmak kolay. Gelip orada yangını yaşamak lazım. O arkadaşların moralini bozmaya kimsenin hakkı yok. Bir arkadaşımız alevler arasında kaldı ve o alevler arasındayken bunun speküle edilmesini hiç doğru bulmuyoruz. Bu arkadaşımız boş yere mi, biz oraya otel yapalım diye mi gitti... Anayasa
'nın 169 Maddesi 'Orman alanları daraltılamaz' diyor. Bunun turizm, sağlık ve emniyet gibi birkaç istisnası var. Bir yere otel yapmak istiyorsanız ve daha evvel turizm alanı ilan edildiyse orayı yakmaya gerek yok, zaten otel yapılabilir. Bu rahmetli Özal'dan beri böyledir. Böyle bir yanlış algı bu işin üzerine yapıştırılmaya çalışılıyor. Yanan alanlarla ilgili tavrımız son derece net. Turizm alanı dahi olsa bitmiştir, oraya başka bir şey yapılamaz. Bir de adamın otel yapma imkânı varken, niye ağaçları yaksın. Ağaçların arasına daha güzel bir tesis yapar. Bu uydurulmuş çok büyük bir kuyruklu yalandır."
İHA'LAR SAHAYA ÇIKTI
Ormanın asker ve polisten sonra en fazla şehit verdiğimiz alan olduğunu dile getiren Pakdemirli, bugüne kadar 119 şehit verdiğimizi söyledi. Tüm orman çalışanlarının canla başla bu işi iyi yapmaya çalıştığını söyleyen Bakan Pakdemirli, her yıl insan kaynaklarını gerek eğitim, gerekse yeni işe alımlarla güçlendirdiklerini ifade ederek, şöyle devam etti: "Aklınıza hayalinize gelecek en yeni teknolojilerin hepsini kullanıyoruz. Bu sene sahada İHA
'larımız var, bunların haricinde 4 tane insansız hava helikopteri uçuyor. Arazözler dahil birçok şeyi yeniliyoruz. Her türlü teknolojiyi kullanıyoruz. Şu an Ankara'da öyle bir kabiliyete sahip olduk ki, teknolojik olarak aynı bir genelkurmay merkezi karargahının sahip olduğu kabiliyete sahibiz. Marmaris yangınını Ankara'dan idare ettim. Görüntüsü, koordinatları olarak elimdeydi." Bakan Pakdemirli, üzerinden spekülasyon yapılan yangın söndürme uçağı konusuna da açıklık getirdi. Yangın söndürme uçağımızın olmadığı bilgisini veren Pakdemirli, süreçle ilgili şunları anlattı: "6 yönetim helikopterimiz, bir tane yönetim uçağımız haricinde su atar uçak ve helikopterlerimiz için her yıl ihaleye çıkılır. Bu yıl çıktığımız ihaleyi bir iş ortaklığıyla beraber Türk Hava Kurumu aldı. 1 Haziran'da getirmesi gereken uçakları henüz getirmedi. İnşallah bugün-yarın gelecek. Getirilmesi konusunda biz devreye girmek zorunda kaldık. Çünkü tüm dünyada ciddi bir kuraklık var. Her ülke 'önce can sonra canan' diyor. Ruslar da 'Biz bunları vermeyelim' diye tereddütte kaldılar. Dışişleri Bakanlığımız, biz ve Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere devreye girdik. Cumhurbaşkanımız da devreye girdikten sonra Putin'le bire bir konuşuldu ve Rus uçaklarının gelişi temin edildi." Geçen yıl 27 olan yangın helikopteri sayısını bu yıl 39'a çıkardıkları bilgisini veren Bakan Pakdemirli, "Marmaris yangını 25 hektarlık alanda çıkan bir yangın. Uçakları 1000-2000 ve 5000 hektarlık gibi çok büyük yangında kullanırız. Çünkü bol su atarak bir şeridi sularsın. O yüzden şimdiye kadar çıkmış olan yangınlarda özellikle bu sezonda uçakla ilgili herhangi bir şeye ihtiyaç yoktu" diye konuştu.
ALMA ZAMANIMIZ GELDİ
Envantere yangın söndürme uçağı alma konusunda bir çalışma başlattıklarını söyleyen Pakdemirli, sürecin Savunma Sanayi Başkanlığı
tarafından yürütüldüğünü kaydetti. Pazarlıklara devam edildiğini belirten Pakdemirli, "Burada tahmin ediyorum iyi bir netice alırız. Envantere alsak da bunu işlettirecek birilerine ihtiyacımız olabilir ama envanterde olması garanti demektir. Envanterde bugüne kadar olmamasının ana sebebi de şudur; Bize 3 ay lazım, 9 ay helikopterler, uçaklar yatacak. Bugün itibarıyla orman yangınları ve kuraklık artıyor envantere alma zamanı gelmiştir" dedi.
21 STRATEJİK ÜRÜNE TEŞVİK
ÇIFTÇİNİN yüksek girdilerin yanı sıra iki problemi olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, "Ektiği diktiği anda ürününü kaça satacağını bilmiyor, bir de bununla alakalı finansmanı yok. Bu sorunu çözmek için sözleşmeli üretime geçeceğiz. bu amaçla Dijital Tarım Platformu'nu kurduk. Sözleşmeli üretime geçince burada veri de oluşacak. Bu da bize daha iyi bir planlama imkânı sağlayacak. 21 stratejik üründe teşvikimiz var" değerlendirmesini yaptı.
ÜRETİCİYİ KORUYUP TÜKETİCIYİ KOLLAYACAĞIZ
BAKAN Pakdemirli, "Pandemide en zor şey belirsizliği yönetmektir. Dünyada kasırgalar esiyor. Ayçiçek yağının toptan fiyatı 680 dolar
dan 1.700 dolara çıktı. Yüzde 150'lik bir artışa karşın raflarda fiyatlar yüzde 60-70 arttı. Dış ticaret rejimiyle bazı düzenlemeler yaptık. Tüketiciye minimumda dokunması için. Bir görevimiz üreticiyi korumakken, diğer görevimiz de tüketiciyi kollamak" dedi.
'ET FİYATI ARTAR' DİYE LOBİ YAPTILAR
2018'DE göreve geldiğinde Türkiye'nin yılda 1.5 milyon baş hayvan ithal ettiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Temmuz'da geldim, 1 Eylül'de bütün ithalatı kapattık. Her gün beni yanlış yönlendirmeye programlı insanlar geldi. 'İthalat yap, yoksa et 100 lira, 200 lira olacak' dediler" açıklamasını yaptı. Konuya analitik yaklaşmak gerektiğini belirten Pakdemirli, şöyle devam etti: "1-1.5 yıl hiç ithalat yapmadık. Sonra açtık, ithalat peyderpey düştü. 2021'de hayvan ithalatı 7 bin küsurlara kadar geriledi. Et fiyatları da 100 liraya gelmedi. Birçok konuda spekülatif hareket etmeye çalışanlar oluyor. Biz analitik bir yaklaşım uyguluyoruz."
YÜZDE 11-12 ARTIŞ
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde fiyatlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Pakdemirli, "Karkas fiyatı 45 liralar seviyesinde gidiyordu, şu an ortalama 42-43 TL'ye düştü. Kurban da dahil olmak üzere takip eden birkaç ay oluşan maliyetin altında kalır. Son 20 ayda et fiyatlarındaki artış yüzde 11-12 oldu. Son 3 yılda çok çalıştık ve farklı şeyler yaptık. Destekleri artırdık, doğru bir müdahale alım politikası oluşturduk. Eskiden destek yok, müdahale alımları vardı. AK Parti döneminde müdahale alımları pek olmadı ama desteklerimiz artarak devam etti. Anadolu'ya çıkın hububat, baklagil, fındık, kayısı, üzüm fiyatından memnun olmayan kimse yoktur. Tek şartımız vardı zarar etmemek" dedi.