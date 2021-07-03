29 firma tasfiye oldu faizsiz finansta 6 oyuncu kaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), faizsiz finansman modeliyle konut ve taşıt edindiren 21 firmanın tasfiyesine karar verdi. Kontrolsüz büyüyen faizsiz finans sektörünün vatandaşı mağdur etmemesi için çıkarılan yasal düzenleme gereğince şirketlere intibak için süre tanınmıştı. 21 şirketin kendilerine verilen süre zarfında yasaya intibak sağlayamayacağının anlaşılması üzerine tasfiye kararı alındı. 8 firma da kendi istediği ile oyun dışı kalınca sektörde 6 firma kaldı.



KOMİSYON KURULDU



Tasfiye kararı alınan 21 şirketin kayıtlarında katılımcı sayısı 54 bin kişi olarak görülüyor. Ancak bu kişilerden yaklaşık 14 bininin ödemelerini aldığı kaydedildi. Dolayısıyla, tasfiye sürecine giren şirketlerde katılımcı sayısının 40 bin civarında olabileceği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, şirketlere yatırılan para miktarı 7 milyar TL. 21 şirketin sahiplerine yurtdışı yasağı getirildi, mal varlıklarına da tedbir konuldu. Şirketlere, BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından üçer kişilik Tasfiye Komisyonu atandı. Komisyon vatandaşların mağdur olmaması için şirketlerdeki alacaklıları ivedilikle tespit edecek. Hem şirketlerin hem de sahiplerinin mal varlıklarının, vatandaşların yüzde 90'ına yakınının mağduriyetini giderebilecek boyutta olduğu söyleniyor. Tasfiye sürecinde vatandaşın menfaati esas alınacak. Ana amaç, vatandaşların ödemelerinin tahsil edilmesi olacak.



SÜRE VERİLMİŞTİ



Hükümet son dönemde mantar gibi türeyen şirketleri zapturapt altına almak için 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nu çıkarmıştı. TBMM'de geçtiğimiz martta kabul edilen yasa ile tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş izni ve denetimi için BDDK'ya yetki verilmişti. Konut ve taşıt finansman şirketlerinin çalışma esaslarını belirleyen tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar yönetmeliği nisanda belirlenmişti. Düzenleme ile söz konusu şirketlerin faaliyet göstermesi için en az 100 milyon lira sermayeye sahip olması ve her bir şube için 1 milyon TL tutarında sermaye bulundurmaları gerekiyordu. BDDK, 7 Nisan'a kadar söz konusu şirketler için başvuru süresi vermiş ve 35 firma intibak için başvurmuştu. Şirketlerle tek tek görüşüp, inceleme yapmıştı. 21 şirketin intibak talebini yeterli şartları karşılayamadığını belirterek reddetti. Şirketlerin tasfiyesine karar verildi. Kurumun açıklamasında, şirketlerin ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceği, buralara yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altında bulunmadığını belirtildi.



8 FİRMAYA İRADİ TASFİYE



İNTIBAK süresi sonucunda 8 firma da kendi isteğiyle tasfiye kararı aldı. Bu şirketlerin iradi tasfiyeleri kurulun iznine tabi olacak. Kurul, tasfiyeye ilişkin izin verdikten sonra 15 gün içinde işlemlere başlanacak.



VATANDAŞ NE YAPACAK?



Şirketlere atanan TMSFBDDK Tasfiye Komisyonu üyeleri alacak ve borçları belgeledikten sonra duyurular yapılacak.

Vatandaşlar alacaklı olduklarına dair belgelerle şirketlerde kurulan komisyonlara başvuracak.

Komisyonlara yapılan başvurular ivedilikle değerlendirilip vatandaşın parasını tahsil etmesi sağlanacak.



SEKTÖR NE DEDİ?



Eyüp Akbal/ FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal: BDDK'nın titiz çalışması ile güçlü ve şeffaf şirketler intibaka hak kazanacak ve vatandaş için de risk kalmayacak. Tasfiye edilen firmalardaki müşteri sayısı sadece yüzde 10 civarında. Mahir Orak/ Birevim Genel Müdürü: Yasanın getirdiği güvenle sektörümüz ivme kazanacak ve hızla büyüyecek. Sektör yasal süreçle birlikte yılda 1 milyon tasarruf sahibine ulaşarak herkesin hayalindeki konut, taşıt veya işyerine sahip olmasına vesile olacak. Musab Üstün/ Eminevim Genel Müdürü: Bu süreçle birlikte bizlerin de, faizsiz Elbirliği Sistemi'nin kurucusu ve sektördeki lideri olarak sorumluluğumuz artmaktadır.



DERNEK BAŞKANININ ŞİRKETİNE DE TASFİYE



BDDK'NIN tasfiyesine karar verdiği şirketler arasında Türkiye Yapı Tasarruf Finansman Derneği Başkanı Serdar Kolo'nun şirketi Finansevim de var. Kolo, olayı talihsizlik ve yanlış anlaşılma olarak değerlendirerek, "Bu yanlış uygulamadan geri dönüleceği kanaatindeyiz. 20 bin tasarruf sahibi için mücadele edeceğiz" dedi.



HANGİ FİRMALARIN BAŞVURUSU ONAYLANDI?



Eminevim

Fuzul Gayrimenkul

Sinpaş Yapı

İmece Yatırım

Katılımevim ve Meskenfinans (birleşti)

Birevim ve Çözüm Tasarruf (birleşti)



HANGİ FİRMALAR TASFİYE EDİLDİ?



İktisatevim

Vizyonevim

Doğruevim

Finansevim

Birikimevim

Finalevim

Yaşamevim

HH Aydın Yatırım

İhtiyaçevim

Varlıkevim

İstek Evim

İkizlerevim

Destekevim

Gerçekevim

Değer Tasarruf

Önceevim

Morevim

Hedefevim

Gelecek Tasarruf

Birlikbirikim

Tasarruf Organizasyon.



KENDİ İRADESİYLE TASFİYE OLMAK İSTEYEN FİRMALAR?



Güvence Tasarruf

Benimevim

Yenievim

Narevim

Kumbaraevim

Umutevim

Ezogelin Tasarruf

Pamukevim.