Temmuz ayında her sene olduğu gibi memur ve emekli maaşlarına zam yapılacak. Bu kapsamda bugün belli olan enflasyon verileriyle beraber 2021 Bekçi maaşları da zamlandı. Öte yandan şu ana kadarki 5 aylık enflasyon verilerinin 6.39 olarak açıklandığı bilinirken 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Bu kapsamda milyonlarca kişi yeni maaşların detaylarını merak ediyor. Temmuz 2021 memur zammı ile En düşük ve en yüksek 2021 Bekçi maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar…