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Giriş Tarihi: 5.7.2021 07:19

Enflasyon ne kadar oldu? 2021 TUİK enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon ne kadar oldu? 2021 TUİK enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon verileri için geri sayım sona erdi. Ocak-Temmuz ayları aralığında 6 aylık enflasyon verileri, her yıl TUİK tarafından açıklanıyor. Memur ve emekli maaşı zam oranları da enflasyon seviyesine göre belirleniyor. Peki, 2021 enflasyon ne kadar, enflasyon verileri açıklandı mı? İşte, milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren enflasyon verilerine ilişkin detaylar ve enflasyon saat kaçta açıklanacak sorusunun yanıtı…

2021 enflasyon verileri bugün açıklanacak! Sabah saatlerinde TUİK'ten gelecek açıklama ile emekli maaşı ve memur maaşları zam oranları kamuoyu ile paylaşılacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren enflasyon rakamları her sene 6 aylık dönemlere göre açıklanıyor. TUİK'in açıklamalarına göre, 2021 6 aylık enflasyon verileri açıklandı mı, bu sene ilk 6 ayda enflasyon ne kadar arttı?

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranlarına ilişkin tüm veriler TÜİK tarafından açıklanıyor. Haziran ayı enflasyon oranları belli olmazken AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistler Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,46 artmasını bekliyor.

Enflasyon ne kadar oldu? 2021 TUİK enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANLARI 2021

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü tarafından saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon ne kadar oldu? 2021 TUİK enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,46 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,03, en yüksek yüzde 2 aralığında yer aldı.

Enflasyon ne kadar oldu? 2021 TUİK enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,46) göre bir önceki ay yüzde 16,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış göstermişti.

Enflasyon ne kadar oldu? 2021 TUİK enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI KAÇTI?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.

Enflasyon ne kadar oldu? 2021 TUİK enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.

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Enflasyon ne kadar oldu? 2021 TUİK enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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