Enflasyon verileri için geri sayım sona erdi. Ocak-Temmuz ayları aralığında 6 aylık enflasyon verileri, her yıl TUİK tarafından açıklanıyor. Memur ve emekli maaşı zam oranları da enflasyon seviyesine göre belirleniyor. Peki, 2021 enflasyon ne kadar, enflasyon verileri açıklandı mı? İşte, milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren enflasyon verilerine ilişkin detaylar ve enflasyon saat kaçta açıklanacak sorusunun yanıtı…

2021 enflasyon verileri bugün açıklanacak! Sabah saatlerinde TUİK'ten gelecek açıklama ile emekli maaşı ve memur maaşları zam oranları kamuoyu ile paylaşılacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren enflasyon rakamları her sene 6 aylık dönemlere göre açıklanıyor. TUİK'in açıklamalarına göre, 2021 6 aylık enflasyon verileri açıklandı mı, bu sene ilk 6 ayda enflasyon ne kadar arttı?

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranlarına ilişkin tüm veriler TÜİK tarafından açıklanıyor. Haziran ayı enflasyon oranları belli olmazken AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistler Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,46 artmasını bekliyor.