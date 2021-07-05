Enflasyon yüzdesine göre emekli maaşı hesaplama! Enflasyon verileri ile emekli maaşı zam oranları belli oldu

13 milyona yakın emekli ve milyonlarca memur vatandaş temmuz ayında açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre zam alacak. Yılın ikinci zammını alan milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayı ile birlikte yeni maaşlarını hesaplarında görecek. SSK ve Bağ-Kur'da 6 aylık enflasyona göre sene ortası zam oranları açıklandı. Emekli maaşı hesaplama da emekli vatandaşlar ve emekli yakınları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, enflasyon verilerine göre yüzde ile emekli maaşı zammı hesaplama...

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrası 6 aylık enflasyon da belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 8,45 zam alması bekleniyor.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39 arttığı dikkate alındığında, memur maaşlarına enflasyon farkı gündeme geldi. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.

EMEKLİLERİN 2021 ZAM ORANI BUGÜN BELLİ OLDU

Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenmiş oldu. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de temmuz ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da bugün netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 8,45 zamlı alması bekleniyor.

4A: SGK emekli maaşı hesaplama

4B: Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama

4C: Memur emekli maaşı hesaplama

E-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim bu linke ulaşarak e-Devlet kimlik doğrulama adımını geçiniz.

Ardından "Emekli Olma Durum Sorgulama" ekranına ulaşmalısınız.

Karşınıza çıkan ekranda "Sigorta Kolu" butonundan 4A, 4B, 4C'den size uygun olanı seçin. (En çok kullanılan 4A emekli maaşı hesaplama hizmetidir)

Ardından "Hizmete Başlama Tarihi" bölümüne ilk sigorta kaydınızın olduğu tarihi seçmelisiniz.

Bu tarihe SGK hizmet dökümü sayfasından da ulaşabilirsiniz. Son işlem olarak "Sorgula" butonuna basarak size emekli olma şartlarını gösteren ekran çıkacaktır.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA FORMÜLÜ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşların hizmetine sunduğu emekli maaşı hesaplama robotu, emekli aylık bilgisi limitini göstermektedir. Formülü öğrenmek için şu adımları uygulayabilirsiniz:

https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine ulaşmak

TC Kimlik Numarası bilginizi girmek

SSK Sicil Numarası bilginizi girmek

Baba Adınızı yazınız

Nüfusa Kayıtlı olduğunuz ili yazın

Doğum Tarihinizi girin.

Son olarak sorgula butonuna tıklayarak emekli maaşı sorgulama ekranı açılacaktır. Eğer prim günü sayınız 3600 günden az ise emekli aylık bilgisi göstermeyecektir. Bu şekilde emekli maaşı hesaplama formülü karşınıza çıkmaktadır.