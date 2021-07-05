Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak olan enflasyon verileri göz önüne alınarak bilindiği üzere öğretmen maaşları ve diğer memurların maaşlarında artış yaşanacak. Bu kapsamda açıklamanın yarın geleceği bilinirken şimdiden binlerce kişi "Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 memur zammı ile En düşük ve en yüksek 2021 öğretmen maaşı ne kadar oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz ayların enflasyon oranları baz alındığında Temmuz emekli memur maaş zammı miktarının 6.39 oranında olması beklentiler arasında yer alıyor. Buna göre; 2021 Zamlı Öğretmen maaşı ne kadar oldu, kaç TL zamlandı? İşte detaylar…