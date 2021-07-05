Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak olan enflasyon verileri göz önüne alınarak bilindiği üzere öğretmen maaşları ve diğer memurların maaşlarında artış yaşanacak. Bu kapsamda açıklamanın yarın geleceği bilinirken şimdiden binlerce kişi "Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 memur zammı ile En düşük ve en yüksek 2021 öğretmen maaşı ne kadar oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz ayların enflasyon oranları baz alındığında Temmuz emekli memur maaş zammı miktarının 6.39 oranında olması beklentiler arasında yer alıyor. Buna göre; 2021 Zamlı Öğretmen maaşı ne kadar oldu, kaç TL zamlandı? İşte detaylar…
YENİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü tarafından saat 10.00'da açıklanacak. Bu kapsamda yeni maaşlar açıklanan rakamlara göre belirlenecek.
Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.