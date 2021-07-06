SON DAKİKA || Emekli ve memur zammı bugün belli oldu! 2021 emekli ve memur zammı ne kadar ve kaç lira oldu?

8.5 MİLYON İŞÇİ EMEKLİSİNE ZAMLI MAAŞ

Bu döneme ait enflasyon verisi, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde de dikkate alınacak. Yaklaşık 8.5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da altı aylık enflasyon oranında zamlanacak. Bu dönem birlikte hareket eden ve ortak talepler belirleyen Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ediyor.