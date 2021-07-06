Son dakika | Tüm hesaplamalar tamam: İşte en düşük maaş ve mesleklere göre 2021 memur maaşları

KIDEM TAZMİNAT TAVANI YÜKSELDİ

Kıdem tazminatı tavanı enflasyon oranlarının açıklanması ve memur zamlarının belli olması ile şekillendi. Ocak-Temmuz arasındaki 6 aylık enflasyonun belirlenmesiyle birlikte bunun yüzde 3'lük toplu sözleşme zammını geçmesi halinde oluşacak fark memur ve memur emeklilerine ödeniyor. Bu oran da kıdem tazminatı tavanının artışını belirliyor. Ocak ayında yapılan artışla birlikte temmuz ayına kadar uygulanan kıdem tazminatı tavanı 7 bin 638 lira olmuştu. Buna göre, temmuz ayı itibarıyla yılsonuna kadar geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 8 bin 224 liraya çıktı.

