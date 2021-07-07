Yeni emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL? 2021 Temmuz ayı emekli maaşı zamlı olarak bayram öncesi yatacak!

"Memur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi açıklanması sonrası memur maaşlıar ve emekli maaşları belli oldu. Her sene belirli tarihlerde açıklanan SSK Bağkur memur maaşı zammı oranı ve emekli maaşı zammı ile memuriyet ve emeklilik farklarına göre alınan ödemeler artıyor. İşte, emekli maaşı zammı miktarı ve hesaplara ne zaman yatacağı ile ilgili bilgiler...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI BELLİ OLDU

Memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak.

İŞTE MEMUR MAAŞLARI ZAMMI TABLOSU

Enflasyon rakamları ile ilgili son dakika gelişmeleri heyecanla bekleniyordu. Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Tüketici fiyatları haziranda aylık %1,94 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Temmuz Kabine toplantısı sonrasında maaşlara yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre, ''Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yıllık enflasyon ise yüzde 17,53 oldu. Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte emekli maaşına gelecek zam oranı da ortaya çıktı.

TABAN AYLIKLAR

İşçi emeklileri temmuz ayında yüzde 8 ,45 oranında zam alacak. En düşük Bağ-kur esnaf emekli maaşı 2 bin 350 lira oldu. En düşük Bağ- kur tarım emekli maaşı bin 860 lira oldu. En düşük SSK emekli maaşı 2 bin 624 lira oldu.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının; SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını söyleyen Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.

