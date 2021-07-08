Emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Şeklindeki sorular bu kapsamda gündeme taşınırken ödemelerin bayramdan hemen önce belirlenen tarih aralığında vatandaşlara ödeneceği duyuruldu. Temmuz zammının belli olmasının ardından milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarih için geri sayıma geçti. Buna göre; emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte konuya dair tüm detaylar…
12 MİLYON EMEKLİYE ÖDENECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi.
Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının; SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını söyleyen Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.
Bakan Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum" dedi.