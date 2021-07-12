Cargill Türkiye, 60. yılında ürün çeşitliliği ve ihracatla büyüyor

Gıda, biyoendüstri ve hayvan beslenmesi alanlarında dünya lideri konumunda olan Cargill, Türkiye'de yatırım ve büyümeyle geçen 60 yılını kutluyor. Cargill Türkiye, 60 yılda yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine katma değer sağlayan önemli bir üretim üssü konumuna geldi. Uluslararası bir şirket olan Cargill içinde Türkiye'nin rolü yükseldi.

Cargill'in 66 ülkeyi içine alan Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesindeki operasyonlarındaki stratejik merkezi İstanbul oldu. Son olarak şirketin Hindistan merkezli gıda operasyonlarının yönetimi de İstanbul'dan yapılacak. Hindistan'ın Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesine katılmasıyla birlikte Cargill'in, Türkiye merkezli operasyonlarının gücünden daha fazla yararlanması sağlanacak.

Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Tarakçıoğlu, "Türkiye pandemi sonrası dönemde önemli bir üretim ve yatırım bölgesi olarak öne çıkıyor. Hindistan, Orta Doğu ve Afrika arasındaki ticari ilişkiler gelişmeye devam ederken, Cargill Türkiye bölgede daha büyük bir liderlik rolü üstlenerek bu büyümeyi kolaylaştırmak üzere eşsiz bir konuma sahip" dedi.