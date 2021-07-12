Kartal Yenilenebilir Enerji ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? İşte Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz hisse fiyatı ve kodu!

Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz talep toplama tarihleri SPK'nın bu haftaki bülteninde duyuruldu. 9-10-11-12 Temmuz tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayacak olan şirketten pay sahibi olmak isteyen ve bu yönde yatırımlarını gerçekleştirecek olan binlerce vatandaş olarak " Kartal Yenilenebilir Enerji ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz talep toplama tarihi, hisse fiyatı ve kodu gibi merak edilen tüm detaylar…
KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM HALKA ARZI NE ZAMAN?
Her bir pay için 8 TL fiyattan gerçekleştirilecek halka arzın talep toplama tarihi ise 9-12 Temmuz olarak duyuruldu.
KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM HİSSE FİYATI NE KADAR?
Halka arz, 8,00 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 10.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 5.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 15.000.000 TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %27,3 olacaktır.
KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş, A1 Capital'in sitesinden yayınladığı taslak izahname ile halka arz başvurusunu duyurdu. Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz oluyor, çıkarılmış sermayesinin yüzde %27,27'sine karşılık gelen 10 milyon TL nominal değerli payların ve 5 milyon TL nominal değerli ortak paylarının halka arz edilmesi planlanıyor.