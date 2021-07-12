Kartal Yenilenebilir Enerji ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? İşte Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz hisse fiyatı ve kodu!

Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz talep toplama tarihleri SPK'nın bu haftaki bülteninde duyuruldu. 9-10-11-12 Temmuz tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayacak olan şirketten pay sahibi olmak isteyen ve bu yönde yatırımlarını gerçekleştirecek olan binlerce vatandaş olarak " Kartal Yenilenebilir Enerji ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz talep toplama tarihi, hisse fiyatı ve kodu gibi merak edilen tüm detaylar…