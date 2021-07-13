Emekli maaşları ne zaman yatacak, maaş zammı ne kadar ve kaç TL? Emekli memur maaş zammı ödeme tarihleri ve hesaplama tablosu





EMEKLİYE BEREKETLİ AY OLACAK



Emekliler hem aylıklarını zamlı alacak hem de Kurban Bayramı öncesi hesaplarına 1100 lira ikramiye yatacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8.45 olacak. Buna göre eşi çalışmayan iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 880 liraya yükselecek. SSK'lı 2000 öncesi en düşük emekli aylığı 2 bin 420 liradan 2 bin 624 liraya, en düşük Bağ-Kur aylığı bin 763 liradan bin 912 liraya, en düşük tarım aylığı da bin 662 liradan bin 802 liraya çıkıyor.