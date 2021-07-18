9 günlük tatil, 40 milyarlık ekonomi

Mart 2020'den bu yana koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamaların gölgesinde 15 ay geçiren Türkiye ekonomisi, 9 günlük Kurban Bayramı tatiline yüksek moralle girdi. Pandemiden sonra kısıtlamasız ilk bayramını geçirmeye hazırlanan vatandaşların bayram ve tatile yönelik alışverişlerinin piyasalara doping etkisi yapması bekleniyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin piyasaları canlandıracağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, SABAH'a yaptığı açıklamada "1 Temmuz piyasalar için milat oldu. Nihayet 15 aydan sonra rahat bir nefes aldık. Kurallara riayet ederek geçireceğimiz bu bayramda herhangi bir kısıtlama olmaması oldukça zor günler geçiren ekonominin tüm aktörleri için çok çok önemli" diye konuştu.





İKRAMİYE ETKİSİ ÖNEMLİ

Konaklamadan yolculuğa, bayramlık kıyafet alışverişlerinden baklavaya, yüzlerce sektörün canlanması, emeklilere bin 100 lira bayram ikramiyesi gibi gelişmelerle bu bayramda 35-40 milyar liralık ekonomik hareketlenme beklediklerini söyleyen Palandöken, "Vatandaşlarımız bayram alışverişini, salgın nedeniyle 2 yıldır kazancı düşen esnafımızdan yapmalı. Gün dayanışma günü" çağrısında bulundu.

Bu bayram aile ziyaretlerinin de yapılacak olmasının beklentilerini artırdığına vurgu yapan Palandöken, "Geleneklerimize göre ziyaretlere eli boş gidilmiyor.

Herkes bütçesi nispetinde alışveriş yapıyor. Bu bile esnafımızın yaklaşık iki yıldır özlediği ve beklediği bir durumdu. Temmuz en bereketli ay oldu" değerlendirmesini yaptı.



ÇOCUKLARA BAYRAMLIK

9 günlük tatilin esnafa adeta can suyu olacağını söyleyen Palandöken, pandemi kısıtlamalarından bunalar vatandaşların çarşı pazara çıkarak alışverişe yöneldiğini ifade etti. Bunun da restoranından kafesine, kıyafetinden gıda satışına tüm iş kollarında önemli bir hareket yarattığını kaydeden Palandöken, "Bundan olumlu etkilenmeyecek bir sektör yok.

Özellikle çocuklara bundan önceki bayramlarda kıyafet alınmadı.

Ancak bu bayramda satışlarda ciddi bir artış gözlemliyoruz.

Taksici esnafından tutun da küçük bir şekerleme dükkânına kadar herkes için olumlu bir durum söz konusu" değerlendirmesi yaptı.





PAZARLARDA KURBANLIK KALMADI

Kurbanlık satışlarının beklenen bayram cirosu içinde önemli bir yer tuttuğuna vurgu yapan Palandöken, "Bu bayram 3 milyonu küçükbaş, 1 milyonu büyükbaş olmak üzere toplam 4 milyon adet kurbanlık satışı olmasını bekliyoruz. Türkiye genelinde kurbanlığa büyük ilgi var.

Kurbanlık hayvanların satışının büyük oranda yapıldığını öğreniyoruz. Hatta bazı pazarlarda daha şimdiden kurbanlık kalmamış" diye konuştu.





AVM'DE REKOR BEKLENTİSİ

15 ay sonra kısıtlamasız ilk bayram öncesi çarşıpazarda görülen yüksek hareketlilik, alışveriş merkezlerinde de kendini hissettirdi. Cuma ve cumartesi günü son derece yüksek ziyaretçi ve satış rakamlarına ulaşıldığını söyleyen Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "Bir kıyaslama olarak kabul ettiğimiz 2019 rakamlarını aştık. Özellikle bu hafta sonu için rekor beklentimiz yüksek.

Bayram öncesinde vatandaşlar AVM'leri yüksek oranda tercih ediyor" diye konuştu.



AYAKKABI SATIŞINDA BÜYÜK ARTIŞ VAR

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan da şunları kaydetti: "17 günlük tam kapanma sürecinden sonra sektörde ciddi anlamda bir hareketlilik başladı. Sektör, şu anda inanılmaz derecede mutlu. İmalatçılarımız, hem yurt içine hem yurt dışına çalışıyor. Bu hareketlilik şaşırtıcı derecede. Mezuniyetler, düğünler, okulların açılması kararı doğrultusunda ciddi satışlar yaptık, yeni siparişler alıyoruz. Ayakkabı imalatçılarından olumlu bildirimler aldıyoruz. Normalleşmeyle rahatladık ve iş yapma konusunda çok iyiyiz."