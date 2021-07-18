Petrolde delta endişesi

Kovid-19'un yeniden canlanmasının ardından petrolde mart ayından bu yana bu hafta en büyük düşüş gerçekleşti. Haftalık bazda petrol fiyatlarında yüzde 3'e varan düşüş yaşandı. Brent petrolde de yüzde 2'lik bir düşüş oldu. Hızla yayılan delta varyantı kısıtlamalarının petrol talebinde bir daralma yaratması bekleniyor. Çünkü vakalardaki artış nedeniyle birçok ülkede yeniden daha katı önlemler alınıyor. Singapur yüzlerce mekânı kapatırken, Los Angeles'ta maske zorunluluğu eski haline getirildi. İngiltere'de yeni tedbirler konuşulmaya başladı. BELİRSİZLİK DE ETKİLİ

Delta varyantından dolayı bazı ülkelerde artan vakalar ve OPEC+ anlaşması ile ilgili belirsizlik, petrolde kısa vadeli görünüme de gölge düşürdü. Brent 73.47 dolarda seyrederken WTI 71 dolar oldu. Deltanın artırdığı vakalar nedeniyle bazı ülkelere getirilen kısıtlamalar talebi olumsuz etkiledi. Geçen hafta Endonezya, günlük vakada Hindistan'ı geçerek Asya Pasifik Bölgesi'nin yeni virüs merkezi oldu. Avustralya'da Melbourne ve Sydney karantinaya girdi. Öte yandan BAE, devam eden görüşmelerde Suudi Arabistan'la anlaşma yapmaya bir adım daha yaklaştı. Yapılacak anlaşmayla haftalardır süren belirsizlik çözülerek önümüzdeki aylarda OPEC+'nın üretimi artırmasına imkân yaratacak. Perşembe günü yayımlanan bir raporda da, OPEC+ arz ihtiyacının tırmanmaya devam edeceğini, grubun mevcut üretiminin oldukça üzerinde kalacağını ve 2022'nin ikinci yarısına kadar Kovid-19 öncesi seviyeleri aşacağı belirtildi.

Kovid-19'un yeniden canlanmasının ardından petrolde mart ayından bu yana bu hafta en büyük düşüş gerçekleşti. Haftalık bazda petrol fiyatlarında yüzde 3'e varan düşüş yaşandı. Brent petrolde de yüzde 2'lik bir düşüş oldu. Hızla yayılan delta varyantı kısıtlamalarının petrol talebinde bir daralma yaratması bekleniyor. Çünkü vakalardaki artış nedeniyle birçok ülkede yeniden daha katı önlemler alınıyor. Singapur yüzlerce mekânı kapatırken, Los Angeles'ta maske zorunluluğu eski haline getirildi. İngiltere'de yeni tedbirler konuşulmaya başladı.



BELİRSİZLİK DE ETKİLİ

Delta varyantından dolayı bazı ülkelerde artan vakalar ve OPEC+ anlaşması ile ilgili belirsizlik, petrolde kısa vadeli görünüme de gölge düşürdü. Brent 73.47 dolarda seyrederken WTI 71 dolar oldu. Deltanın artırdığı vakalar nedeniyle bazı ülkelere getirilen kısıtlamalar talebi olumsuz etkiledi. Geçen hafta Endonezya, günlük vakada Hindistan'ı geçerek Asya Pasifik Bölgesi'nin yeni virüs merkezi oldu. Avustralya'da Melbourne ve Sydney karantinaya girdi. Öte yandan BAE, devam eden görüşmelerde Suudi Arabistan'la anlaşma yapmaya bir adım daha yaklaştı. Yapılacak anlaşmayla haftalardır süren belirsizlik çözülerek önümüzdeki aylarda OPEC+'nın üretimi artırmasına imkân yaratacak. Perşembe günü yayımlanan bir raporda da, OPEC+ arz ihtiyacının tırmanmaya devam edeceğini, grubun mevcut üretiminin oldukça üzerinde kalacağını ve 2022'nin ikinci yarısına kadar Kovid-19 öncesi seviyeleri aşacağı belirtildi.





OPEC TALEP TAHMİNİNİ SABİT TUTTU

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel günlük petrol talebine yönelik artış beklentisini 6 milyon varil olarak sabit tuttu ve günlük petrol talebini 96.6 milyon varil olarak tahmin etti. Bu yıl OECD ülkelerinin petrol talebinin günlük 2.7 milyon varil artarak 44.7 milyon varile ulaşacağı, talepteki en büyük artışın Amerika'dan kaynaklanacağı tahmin ediliyor. Söz konusu artışa rağmen petrol talebinin 2019 seviyesinden yaklaşık 3 milyon varil düşük olacağı hesaplanıyor. OECD dışındaki ülkelerin petrol talebinin ise daha çok Çin ve Hindistan kaynaklı olarak günlük 3.3 milyon varil artması bekleniyor. Çin ve Hindistan'da güçlü toparlanma beklentisine rağmen, bu bölgedeki petrol talebinin 2019 seviyesine göre günlük yaklaşık 400 bin varil düşük seyredeceği değerlendiriliyor.