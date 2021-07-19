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Giriş Tarihi: 19.7.2021 16:14

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alacak.

Yayınlanan ilanda şu ifadeler kullanıldı:

Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız) http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor
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