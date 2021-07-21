Dünyanın en hızlısı olacak: Çin 'Maglev' trenini dünyaya tanıttı

SEYAHAT SÜRESİNİ KISALTACAK

Pekin-Şangay arasının bu teknoloji ile 2,5 saatte inmesi beklenirken, iki şehir arasındaki yüksek hızlı tren seyahati 5,5 saat, uçakla yolculuk ise 3 saat sürüyor.Çin, söz konusu teknolojiyi yaklaşık 20 yıldır çok sınırlı bir ölçekte kullanırken, Şangay şehir merkezinden Pudong Havaalanı arasında 30 kilometrelik bir maglev hattı bulunuyor.