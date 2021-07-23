100 milyon liralık kripto para bloke edildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu
(MASAK
) milli güvenliğe kast eden FETÖ
ve benzeri yapıların kripto varlık piyasasındaki finans ağını çözüyor. Pandemi sürecinde 100 milyon lirayı kripto para
yoluyla yurtdışına çıkarmak isteyen şirketlerin hesaplarına bloke koyan MASAK, bazılarının Amerikan borsasına gönderilmeye çalışıldığını belirledi. Kurul, kripto varlık yoluyla terör örgütlerinin finanse edilmesinin önlenmesi konusunda arka arkaya bir dizi adımı devreye aldı.
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, spor kulüpleri, noterler ile aynı yükümlülükler altına alınarak, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirlerden yükümlü tutuldu.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
MASAK, birinci adımda kripto varlık hizmet sağlayıcıları için bir rehber yayımlayarak, kara para ve terörün finansmanının konusunu oluşturan fonun takibi konusunda yükümlü kuruluşlar arasına dahil edilen kripto para platformlarının uyacağı kuralları belirledi.
Söz konusu düzenlemeyle milli güvenliğe kast eden FETÖ/PDY ve benzeri yapılanmaların kripto varlık piyasasındaki finans kaynağının kesilmesi amaçlanıyor. Ardından da terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 2021-2025 Strateji Belgesi'ni açıkladı.
Buna göre, kolluk teşkilatlarında mali suç ve suç gelirleri ile mücadele ve terörizmin finansmanı birimlerinde görev yapan personele yönelik mali soruşturma eğitimi verilecek. Hizmet içi mali soruşturma rehberleri hazırlanacak ve değişen risk algısı ekseninde güncellenecek. Aklama ve terörizmin finansmanı soruşturma ve kovuşturmalarında görev alan yargı mensuplarının yargısal performansına esas terfi kriterleri dosya sayısı ve iş yoğunluğu da gözetilerek yeniden belirlenecek. Yürütülen adli soruşturmalarda el koyma tedbirinin uygulanması ve müsadere tedbirine ilişkin mahkemeden talepte bulunulması hususları öncelikli olarak değerlendirilecek.
YAPTIRIMLAR YAKINDAN İZLENECEK
Kazanç müsaderesi tedbirinin etkinliğini sağlamak amacıyla farkındalık artırıcı çalışmalar yapılacak. Kazanç müsaderesi uygulanan vakalara ilişkin istatistiki veriler Tehdit Çalışma Grubu'na sunulacak. Hedeflenen mali yaptırımların etkili uygulanması için Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu üyelerinin bağlı olduğu kurumların temsilcilerinden oluşan Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu oluşturulacak.