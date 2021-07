Şevket Sabancı vefat etti

Türk iş dünyasının önemli isimlerinden Şevket Sabancı hayatını kaybetti. Sabancı Holding 'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding 'in kurucusu olan Şevket Sabancı, bir süredir Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Şevket Sabancı dün sabah kalp yetmezliği sonucu vefat etti. Sadıka Sabancı, Emine Sabancı Kamışlı ve Ali Sabancı'nın babası, Can-Kazım Köseoğlu, Fethi-Kerem Kamışlı'nın dedeleri olan Şevket Sabancı 85 yaşındaydı.Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olan iş insanı Şevket Sabancı, 1936 yılında Kayseri 'de dünyaya geldi. Yüksek öğrenimini İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisi olarak tamamlayan Şevket Sabancı, 2004'e kadar Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüttü. Şevket Sabancı, yıllar içinde tekstil, gıda, finans ve çimento gibi alanlarda lider sanayi kuruluşlarından biri haline gelen Sabancı Holding'in başarısında Sakıp Sabancı ile birlikte adı en çok anılan kişi oldu.2000'de, Sabancı Holding'deki ortaklığını devam ettirmek kaydıyla kızı Emine Sabancı Kamışlı ile birlikte Esas Holding'i kurdu. Şevket Sabancı, geçen yıl 650 milyon dolar lık serveti ile Forbes Türkiye'nin "En Zengin 100" listesinde 49. sırada yer alıyordu. Kurucusu olduğu Esas Holding, İngiltere'deki yatırımları ile Şevket Sabancı'yı İngiltere'nin de en zenginleri arasında sokmuştu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şevket Sabancı'nın vefatından büyük üzüntü duyduk. Değerli bir iş insanıydı. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyoruz" dedi.Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da, Şevket Sabancı'nın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı; "Sabancı Ailesi'nin kıymetli büyüklerinden, holdingimizin kurucu kardeşlerinden, değerli amcam Şevket Sabancı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisini her zaman Türk sanayisine kazandırdıklarıyla, kültür ve eğitim alanındaki önemli çalışmalarıyla hatırlayacağız. Mekânı cennet olsun."