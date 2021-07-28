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Haberler Ekonomi Haberleri Akbank borç ödemesi başvuru nereden ve nasıl yapılır? Akbank kredi kartı ve kredi borcu erteleme başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 28.7.2021 08:34 Son Güncelleme: 28.7.2021 08:35

Akbank borç ödemesi başvuru nereden ve nasıl yapılır? Akbank kredi kartı ve kredi borcu erteleme başvurusu nasıl yapılır?

Akbank borç ödemesi başvuru nereden ve nasıl yapılır? Akbank kredi kartı ve kredi borcu erteleme başvurusu nasıl yapılır?

Akbank kredi borcu erteleme ekranı, gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Akbank'tan borç erteleme hakkında açıklama yapılırken ilgili işlemlerin nasıl ve nereden yapılacağı da aktarıldı. Buna göre, banka müşterilerinin bireysel/ticari kredi ve kredi kartı borçları belli bir dönem için ertelenebilecek. Peki, Akbank kredi erteleme başvurusu nasıl yapılır? İşte, Akbank kredi kartı ve kredi borcu öteleme ekranı hakkında detaylar

Akbank'tan yapılan açıklamanın ardından ödeme ertelemeleri başvuru ekranı üzerinde yoğunluk oluştu. Akbank'ın yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinin etkileri nedeni ile müşterilerimizin bireysel ve ticari kredilerinin 31.06.2021 tarihine kadar olan ödemeleri, erteleme faizi alınarak 31 Temmuz 2021 tarihine kadar, kredi kartı ve artı para borçları ise alışveriş faizi alınarak Temmuz 2021 ekstresine kadar ötelenebilecektir." ifadelerine yer verildi. Bu gelişme ile beraber Akbank kredi borcu erteleme başvurusu nasıl yapılır sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, Akbank kredi ve kredi borcu erteleme başvuru ekranı

AKBANK KREDİ BORCU ERTELEME BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kredi –> Kredi Hesaplarım adımlarını izledikten sonra, ertelemek istediğiniz krediyi seçin.

Kredi Detayı'na tıklayın.

Sağ tarafta yer alan Erteleme butonuna tıklayın.

Ödemeye başlamak istediğiniz ay bilgisini seçin.

Yeni ödeme planınızı görüntüleyin ve onay butonuna basarak işleminizi tamamlayın.

AKBANK İNTERNET ÜZERİNDEN ARTI PARA KREDİMİ NASIL ERTELEME YAPABİLİRİM?

Hesaplarım–>Artı Para İşlemleri adımlarını izledikten sonra, ertelemek istediğiniz Artı Para hesabını seçin.

Sağ tarafta yer alan Erteleme İşlemleri butonundan Erteleme seçeneğini tıklayın.

Ödemeye başlamak istediğiniz ay bilgisini seçin ve onay butonuna basarak işleminizi tamamlayın.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

AKBANK'TAN KREDİ BORCU ERTELEME AÇIKLAMASI

Akbank'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi sürecinin etkileri nedeni ile müşterilerimizin bireysel ve ticari kredilerinin 31.06.2021 tarihine kadar olan ödemeleri, erteleme faizi alınarak 31 Temmuz 2021 tarihine kadar, kredi kartı ve artı para borçları ise alışveriş faizi alınarak Temmuz 2021 ekstresine kadar ötelenebilecektir.

İhtiyaç,Konut/İşyeri,Taşıt kredisi ve Artı Para ertelemeleriniz için Akbank İnternet üzerinden erteleme talebinizi iletebilir, erteleme sonrası oluşacak ödeme planınızı görüntüleyerek işleminizi anında tamamlayabilirsiniz.

444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi'ni arayıp müşteri temsilcisine bağlanarak da kredi erteleme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Pandemi sürecinin etkileri nedeni ile müşterilerimizin kredi kartı borçları alışveriş faizi alınarak Ekim 2021 ekstresine kadar, kredi kartı ücretleri ise Eylül 2021 tarihine ötelenebilecektir."

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Akbank borç ödemesi başvuru nereden ve nasıl yapılır? Akbank kredi kartı ve kredi borcu erteleme başvurusu nasıl yapılır?
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