Tarımda dijital dönüşüm! 342 bin çiftçi Ortak Kart'a geçti

Teknolojideki değişim ve dönüşümden faydalanarak maksimum verimi elde etmeye çalışan çiftçi PTT A.Ş. ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin birlikte geliştirdiği Tarım Kredi Ortak Kart'a geçti.





342 BİN ÇİFTÇİ ORTAK KART'TA

Tarım Kredi Ortak Kart üç yıl önce pilot bölge olarak seçilen Trabzon'un ardından sırasıyla Gaziantep, İzmir, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Konya, Kütahya, Sivas, Balıkesir, Ankara, Kayseri, Şanlıurfa, Samsun ve Mersin'deki çiftçilerin hizmetine sunuldu. Bugüne kadar proje kapsamında toplam 342 bin 237 kooperatif ortağı çiftçiye kart gönderildi. Çiftçinin hayatını kolaylaştıran Ortak Kart projesi ile prosedürler azaltılarak kredi kullanım süreci hızlandırıldı. Her yapılan kredi işlemine ait kâğıt çıktılara çiftçilerden ıslak imza alınmasına son verildi. Nakit kredilerin, çiftçinin direk PTT banka hesabına aktarılması sağlandı. Yıllık 7 milyondan fazla kâğıt çıktı alınmasının ve işgücü-zaman kaybının önüne geçildi.





ÜCRETSİZ EFT, YÜZDE 10 İNDİRİMLİ KARGO

Ayrıca Ortak Kart kullanıcılarına, üye işyerlerinde indirim, iskonto gibi avantajlar sağlandı. PTT Bank internet şubesi ve PTT mobil bankacılık uygulaması üzerinden yapacakları tüm EFT işlemlerinin ücretsiz olması ve PTT Kargo ile yapacakları gönderiler için yüzde 10 ücret indirimi yapılması gibi fırsatlar sağlandı.





GÜLTEN: ÇİFTÇİLERİMİZ BİR MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİRİYORLAR

Çiftçilere yönelik geliştirilen projelere öncülük eden PTT Genel Müdürü Hakan Gülten de sosyal medya hesabından Hasat Bayramı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, "Tek bir tohumdan binlerce ürün yetiştiren çiftçilerimiz aslında bir mucizeyi gerçekleştiriyorlar. Bunun için çok çalışıyor, alın teri döküyor ve elbette bolca sabrediyorlar. Verdikleri emeklerle toprağı bereketle donatan çiftçilerimizin Hasat Bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.