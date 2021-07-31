1 yılda değerlemesini 13 kat artırdı

Bren İleri Teknoloji Enerji A.Ş., dünya devi yatırımcıların odağına girdi. Geçen yıl Alesta'dan 5 milyon TL değerleme ile yatırımı alan şirket, şimdi de Keiretsu Forum Türkiye
'den 7.5 milyon dolar
değerleme yatırımı aldı. Şirket son yatırımla bir yıldan daha kısa sürede değerlemesini 13 kat artırdı. Bren İleri Teknoloji Enerji A.Ş. CEO'su Çınar Laloğlu, "Geleneksel tüm sanayi alt yapısını yenilikçi teknolojilerle dijitalleştirerek firmalara ve çevreye katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi. Son yıllarda tüm dünyada en fazla gündemimize giren kelime 'Dijitalleşme' oldu. Bu alanda irili ufaklı birçok şirket boy gösterirken bazıları teknolojik olarak hızla gelişip Türkiye'nin en büyük şirketleri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Öyle ki bu şirketler yatırımcıların da ilgi odağı haline gelmeye başlıyor. Enerji verimliliği ve akışkanlar dinamiği alanında 10 yıldan fazla tecrübe ve Ar-Ge proje birikimine sahip olan, 2018'den beri de kendi bünyesinde ürettiği özgün ürün teknolojileriyle müşterilerine enerji, bakım ve zaman tasarrufu sağlayan yerli teknolojiler sunan Bren İleri Teknoloji Enerji A.Ş., genç bir şirket olmasına rağmen dünya devi yatırımcıların radarına girdi. 2020 yılında Alesta'dan 5 milyon TL değerleme ile yatırım alan Bren İleri Teknoloji Enerji A.Ş., şimdi de küresel melek yatırımcı ağı olan Keiretsu Forum Türkiye'den 7.5 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı. Yatırım turuna Alesta'da devam yatırımı yaptı. Şirket, bu yatırım turuyla değerlemesini 1 yıldan kısa bir sürede 13 kat artırarak önemli bir başarıya imza attı.
4 ÖZEL ÜRÜN GELİŞTİRDİ
Endüstriyel IoT çözümleriyle firmaların kritik ekipmanlarını akıllandırdıklarını anlatan Bren İleri Teknoloji Enerji A.Ş. CEO'su Çınar Laloğlu, firmaların doğrudan fark edemediği problemlere odaklandıklarını söyledi. Bu kapsamda dört ürün geliştirdiklerinin bilgisi veren Laloğlu, "Bu projelerimizde dünya devi yatırımcıların da radarına girdik. 2020 yılında Alesta'dan 5 milyon TL değerleme ile yatırım almıştık. Bu yatırım turuyla değerlememizi 1 yıldan kısa bir sürede 13 kat artırdık, şimdi yeni ürünlerle yurt dışındaki satışlarımızı arttırmayı hedefliyoruz" dedi. Sanayi alt yapısını yenilikçi teknolojilerle dijitalleştirerek firmalara ve çevreye katkı sunmayı hedeflediklerini anlatan Laloğlu, "Türkiye'den çıkan çok iyi girişimlerin olması diğer girişimleri motive ediyor" diye konuştu.