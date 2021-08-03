Eski çimento fabrikasına 25 bin kişilik şehir

Limak
Grubu'nun, Gaziantep Şehitkamil
bölgesindeki eski çimento fabrika arazisi 25 bin kişilik dev bir şehre dönüşecek. 2006'dan bu yana Limak tarafından işletilen 60 yıllık çimento fabrikasının Kilis
'e taşınması sornasında boşalan 1.5 milyon metrekarelik arazinin imar revizyon planı yapıldı. 'Çimentepe' ismi verilen yeni alanda konuttan ticari alana, eğitim ve sağlık alanlarından kent ormanına kadar pek çok donatı planlanıyor. Limak Holding
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Serhan Bacaksız
, şehrin fabrikanın bulunduğu alana doğru geliştiğini belirterek, "Çimento üretimini, çevre ve insan sağlığıyla ilgili tüm kriterlere uygun olarak yapmamıza rağmen Gaziantep
'in sosyal ve ticari hayatının merkezinde bu kadar büyük bir fabrika alanının olmaması gerektiği kanaatine vardık. Fabrikamızı 250 milyon dolar
yatırımla Kilis'e taşıdık" dedi.
ÜÇ YILDA TAMAMLANACAK
Araziyi, Gaziantep'in ekonomik, sosyal ve kültürel dokusuna uygun değerlendirmek istediklerini söyleyen Bacaksız, "İmar revizyon planı ve parselizasyonunu tamamladığımız arazimiz için çalışmalara başlıyoruz. Kentsel dönüşüme de özel bir örnek oluşturmayı hedeflediğimiz bu yeni planlamada biz de proje geliştirmeyi düşünüyoruz. İmar revizyonu sonrasında 68 parselin ortaya çıktığı arazide, farklı müteahhitlerin proje yapmasına imkân sağlanacak. Şimdiden yerel firmalar talep göstermeye de başladı" diye konuştu. Çimentepe'de ticari alan ve konutların yanı sıra kent ormanı, eğitim ve sağlık merkezi gibi birçok sosyal donatı yer alacak. Yüzde 60'ı kamuya terk edilen arazinin 900 bin metrekarelik bölümü kent ormanı, eğitim, sağlık ve kamusal alan olarak kullanılacak. 600 bin metrekarelik alan ticari ve bireysel gayrimenkule ayrılacak. Projenin üç yıl sonra tamamlanması bekleniyor.
SURİYE'YE İHRACAT PLANI FABRİKAYI
Kilis'e taşımalarının ihracat açısından önemine değinen Bacaksız, özellikle Suriye'ye barışın gelmesiyle bölgedeki ihracatın artacağını vurguladı. Bacaksız, şöyle konuştu: "Suriye'ye sadece çimento değil her şey gidecek. Çimento ihracatı geçen yıldan bu yana artıyor. Ortamın düzelmesiyle savaş öncesi döneme gelmesini bekliyoruz."
MALIYET ARTIŞINI FIYATA YANSITMADIK
İNŞAAT maliyetlerindeki artışı da değerlendiren Bacaksız, şunları söyledi: "Bir bina inşasının üçte birini beton maliyeti oluşturur. Betonun da yüzde 30'u çimentodan oluşur. Kısaca, çimento fiyatı 10 lira artınca inşaatın fiyatı da 10 lira artmaz. Son dönemde çimento üreticisinin maliyetini oluşturan elektrik ve kömür fiyatları arttı. Maliyetlerdeki korkunç artışı fiyatlarımıza yansıtmadık, enflasyon oranında bir artış yapıldı."