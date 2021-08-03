İşsize çift maaş imkanı: Kimler alabiliyor? İşte işsizlik ödeneği ve çift maaş şartı...

İşsizlik maaşı süresi de son 3 yıldaki ödenen prim sayısına göre 6 aydan başlayarak 10 aya kadar çıkabiliyor. İşsizlik maaşı en az brüt asgari ücretin yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak bu maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Ücretten damga vergisi kesiliyor. Yani bu yıl için işsizlere en düşük bin 420 lira, en yüksek de 2 bin 840 lira ödeniyor. İşsizlik maaşının alt ve üst sınırları asgari ücret artışı ile birlikte yükseliyor.