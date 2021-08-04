FAST sistemi para transfer limiti yükseltildi! Yeni FAST transfer limiti ne kadar, kaç TL oldu?

YENİ PARA TRANSFERİ SİSTEMİ FAST NASIL ÇALIŞIYOR?

FAST, Merkez Bankasın tarafından diğer ödeme sistemlerine ek olarak işletime alınan anlık ödeme sistemi. 7/24 kullanılabilen FAS sistemi ile ödeme anında karşı hesaba geçiyor ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendiriliyor.

FAST Sistemi kullanılarak yapılan ve 25 saniyede tamamlanmayan ödeme işlemleri iptal ediliyor.