Son dakika: Başkan Erdoğan yıl sonunu işaret etti! Beklenenin üzerinde büyüme yakalayacağız

"BEKLENENİN ÜZERİNDE BÜYÜME ÖNGÖRÜYORUZ"

Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Zamanında aldığımız tedbirlerle Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1,8 büyüdü. Salgın döneminde imalat sanayimizi ayakta tutmak için verdiğimiz destekler şu an neticesini veriyor. Beklenenin çok daha üstünde büyümeyi yakalayacağımızı görüyoruz. Ekonomideki öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız. Şu an bu kendini gösteriyor. Beklenenin üzerinde büyüme öngörüyoruz.