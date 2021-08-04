Son dakika: Başkan Erdoğan yıl sonunu işaret etti! Beklenenin üzerinde büyüme yakalayacağız

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ve ATV ortak yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ekonomideki büyüme eğiliminin sürdüğünü belirten Başkan Erdoğan, "Yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız. Şu an bu kendini gösteriyor." dedi.
"BEKLENENİN ÜZERİNDE BÜYÜME ÖNGÖRÜYORUZ"
Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Zamanında aldığımız tedbirlerle Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1,8 büyüdü. Salgın döneminde imalat sanayimizi ayakta tutmak için verdiğimiz destekler şu an neticesini veriyor. Beklenenin çok daha üstünde büyümeyi yakalayacağımızı görüyoruz. Ekonomideki öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız. Şu an bu kendini gösteriyor. Beklenenin üzerinde büyüme öngörüyoruz.
"ENFLASYONDA DÜŞÜŞÜ GÖRECEĞİZ"
Enflasyona gelince, ben özellikle şu anda ağustos ayını geride bıraktığımızda, enflasyonda düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonunun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Düşük faiz düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Ağustos'ta düşük enfasyona geçeceğiz."
Başkan Erdoğan açıkladı: Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz | Video